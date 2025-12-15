A San Miniato Basso il “Christmas Gospel” del St. Jacob’s Choir

Written by admin• 3:23 pm• San Miniato, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN MINIATO – La Parrocchia di San Miniato Basso invita la cittadinanza a un momento speciale in preparazione al Natale. Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 21.15, la Chiesa della Trasfigurazione farà da cornice al concerto “Christmas Gospel” del rinomato St. Jacob’s Choir.

L’evento, promosso dal Serra Club di San Miniato, propone una serata all’insegna della musica e della condivisione, in cui la tradizione natalizia incontra l’energia e il calore del gospel. Un repertorio intenso e coinvolgente, capace di creare un’atmosfera di autentica fraternità e di accompagnare il pubblico verso il Natale con gioia e partecipazione.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la comunità.

Last modified: Dicembre 15, 2025