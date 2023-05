Giuseppe Conte a Pisa: “La nostra credibilità è fondamentale”. In Piazza la Pera arriva Damiano Tommasi

Scritto da admin• 8:28 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Un doppio appuntamento ha caratterizzato il pomeriggio di venerdì 5 maggio a Pisa, con la presenza del Sindaco di Verona Damiano Tommasi e del Presidente del Movimento 5 Stelle nonché ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conti a sostegno della coalizione di Centrosinistra capeggiata da Paolo Martinelli quale Candidato a Sindaco in vista delle oramai prossime consultazioni elettorali di domenica 14 e lunedì 15 maggio.

di Giovanni Manenti

Dapprima il Primo Cittadino di Verona, nonché ex calciatore della Nazionale Azzurra, Damiano Tommasi si è recato presso il Dopolavoro Ferroviario in Piazza della Stazione per assistere ad una partitella di calcetto promossa dai sostenitori della Lista Civica “La Città delle Persone” promossa da Paolo Martinelli e quindi, assieme a quest’ultimo, si è recato in Piazza Chiara Gambacorti per incontrare le persone presenti e scambiare altresì opinioni con l’ex Premier Giuseppe Conte.

Purtroppo, questi, proveniente da Massa, ha ritardato l’appuntamento, orioginariamente previsto per le ore 17, anche a causa di un’aggressione subita presso la riferita città da parte di un soggetto ritenuto un sostenitore “No Vax” – ricordiamo, al proposito, come conte abbia presieduto il Governo nel difficile periodo di gestione dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 – il quale, avvicinandosi lo ha poi colpito con uno schiaffo,niernte di particolarmente grave dal punto di vista dell’incolumità fisica,ma un gesto sicuramente censurabile sotto ogni punto di vista e che ha visto esprimere al Presidente del Movimento 5 Stelle la solidarietà da parte della Presidente dell Consiglio Giorgia Meloni, nonché della Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e del Ministro Matteo Salvini.

Giunto comunque in Piazza Chiara Gambacorti,l’On. Giuseppe Conte si è soffermato coi giornalisti per sottolineare: “La mia presenza qui a Pisa è relativa a dare un sostegno ai nostri militanti che fanno parte della coalizione di Centrosinistra a supporto della Candidatura a Sindaco di Paolo Martinelli, garantendo il nostro massimo impegno al fine di convincere i cittadini della credibilità ed affidabilità della nostra proposta, per la quale l’aver costituito una coalizione rappresenta più che un laboratorio un qualcosa di concreto, pur se in altre occasioni ci siamo trovati a correre da soli, dovendo tener conto della storia e delle caratteristiche territoriali delle varie realtà“.

L’ex Premier si è poi soffermato sull’aggressione subita poche ore prima a Massa, riferendo come: “io sia ovviamente dispiaciuto per l’accaduto posto in atto da chi evidentemente ha voluto mettersi in mostra con un atto di coraggio e credo che si possa capire quale sia conseguentemente lo stato d’animo di chi, da una parte, ha subito un’aggressione ritenuta un’espressione di dissenso e, dall’altra, deve affrontare fra una settimana i giudici per spiegare loro come le misure adottate dal Governo da me presieduto erano necessario per il bene comune, il che sta a sottolineare l’assoluta importanza di restare lucidi e mantenere i nervi saldi, poiché questo è il compito di chi ricopre cariche pubbliche, fermo restando il fatto che se la reazione di oggi pomeriggio fosse adottata da tutti regnerebbe il caos più totale“.

Per concludere, riguardo alle problematiche legate al Lavoro, Giuseppe Conte sostiene come: “sia a mio avviso del tutto sbagliato andare nella direzione di favorire il precariato, in quanto proprio l’obiettivo che si propone il Governo, e che io condivido, ovvero di contrastare la denatalità e creare delle prospettive affinché questa comunità nazionale possa crescere ed i giovani mettere su famiglia, viene meno nel momento in cui adotti un criterio che liberalizza il precariato“.

Last modified: Maggio 6, 2023