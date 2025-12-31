Written by Dicembre 31, 2025 1:40 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Giovedì 1 gennaio codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGEGiovedì 1 gennaio codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve

PISA – Le temperature diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata giovedì 1 gennaio, deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, in particolare in quello orientale.  

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio neve nelle zone appenniniche orientali interessate dalla precipitazioni, che sarà in vigore dalle 8 fino alle 20 di giovedì 1. Dalla mezzanotte fino alle 12 di giovedì 1, codice giallo invece per rischio ghiaccio su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle isole dell’Arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Last modified: Dicembre 31, 2025
Previous Story
Sospeso il Consiglio Comunale a San Giuliano Terme
Next Story
FI-PI-LI: scontro tra due autovetture all’uscita di Ponsacco

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti