Sospeso il Consiglio Comunale a San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Dopo 20 ore di seduta viene sospeso il Consiglio Comunale di San Giuliano Terme per l’approvazione del DUP, il documento unico di programmazione, e del bilancio di previsione 2026-2028.



Tuttavia, nonostante i temi politici estremamente rilevanti, l’elemento centrale della seduta è stato l’atteggiamento ostruzionistico tenuto dai gruppi di minoranza capitanati dai capigruppo Ilaria Boggi (Forza Italia), Simone Fabbrini (Fratelli d’Italia), Emanuele Arusa (Lega).

L’opposizione ha infatti messo in scena un bizzarro teatrino del punto e virgola, della maiuscola e dei refusi, dei tatticismi e degli azzeccagarbugli mediante la presentazione di circa 350 emendamenti al DUP, molto probabilmente elaborati mediante l’intelligenza artificiale. Una strategia dell’ostruzionismo talmente sbagliata che ha visto il consigliere Giusto Nicosia votare con la maggioranza ed il consigliere Maurizio Pellegrini astenersi, in dissenso dalla lista Boggi Sindaco. Una rottura amplificata anche dalle dimissioni da capogruppo di Fratelli d’Italia del consigliere Francesco Macchiarulo che ha abbandonato anticipatamente la seduta. Alla chiusura dei lavori sono rimasti soltanto due consiglieri (Boggi e Fabbrini) che sono stati abbandonati nella notte dagli altri 5 della minoranza.

Ma questo non è di certo il primo atto inconsulto della minoranza che nel corso di questo primo anno e mezzo di consigliatura si è contraddistinta da altri atteggiamenti sibillini dapprima con le ripetute assenze per 12 mesi alle commissioni consiliari ed alle votazioni sulle delibere consiliari, oltreché al consiglio comunale dello scorso 18 dicembre.

“Una minoranza concentrata a disquisire sulla grammatica ed i refusi piuttosto che sui contenuti politici o amministrativi dimostrando il completo distacco dalla realtà e dai reali interessi della comunità – scrivono i capigruppo di maggioranza Raffaele Matteoni (PD), Paolo Malacarne (Sinistra Unita), Francesca Galiero (San Giuliano Terme Futura), Veronica Mariannelli (Immagina San Giuliano Terme) – questa è la palese dimostrazione della mancanza di argomenti, la minoranza è risultata inconsistente, impegnata più a perdere tempo leggendo dal cellulare che a preoccuparsi dei contenuti, incapace di contrastare minimamente l’azione dell’amministrazione sangiulianese che con il bilancio di previsione, grazie ad un’attenta gestione delle risorse, ad un costante monitoraggio delle entrate e delle spese continuerà a salvaguardare e migliorare i servizi fondamentali confermando il ruolo del Comune come presidio di welfare locale”.

“Boggi, Fabbrini e Arusa hanno messo in piedi una vera farsa mancando di serietà e senso di responsabilità che nei fatti ha impedito un confronto democratico sui temi – concludono i capigruppo – la conseguenza di questo ostruzionismo è la posticipazione nell’approvazione del bilancio che pagheranno i cittadini”. La seduta riprenderà il 2 gennaio.

