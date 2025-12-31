FI-PI-LI: scontro tra due autovetture all’uscita di Ponsacco

Written by admin• 3:33 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Ponsacco, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 13:11 di mercoledì 31 dicembre sulla S.G.C. FI-PI-LI, al km 57 in direzione Firenze, poco prima dell’uscita di Ponsacco, a seguito di un incidente stradale.

Per cause attualmente in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a estrarre il conducente di uno dei veicoli coinvolti, collaborando con il personale sanitario presente sul posto. Successivamente, la squadra ha messo in sicurezza entrambe le vetture.

A causa del sinistro si sono registrati rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale del 118, AVR e la Polizia Stradale per i rilievi di competenza.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

