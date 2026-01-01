Con la nascita di Luca Braccini si chiude l’anno 2025 al Punto Nascita

Written by Antonio Tognoli• 12:51 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Il dato conferma che i nati nel 2025 aumentano rispettano al 2024

Il 31 dicembre 2025 alle ore 18.52 è nato Luca Braccini, ultimo nato dell’anno presso il Punto Nascita. Luca è venuto alla luce da mamma Sara Braccini e babbo Raffaele Braccini, in un clima di grande professionalità e attenzione.

Il neonato pesa 4200 grammi ed è lungo 53 cm, in buone condizioni di salute. Il parto è stato seguito dall’équipe composta dai dott. Noti, dott.ssa Ricciarini e dott.ssa Aboutabit, con l’assistenza neonatologica della dott.ssa Controzzi. Presente anche il servizio di anestesia con il dott. Bosco. L’assistenza ostetrica è stata garantita dalle ostetriche Donati, Mazzei e Palla, insieme all’OSS Monica Marmugi, a conferma del valore del lavoro multidisciplinare che caratterizza il Punto Nascita.

Con la nascita di Luca si chiude ufficialmente l’anno 2025, che ha registrato 1706 parti, da cui sono nati 1750 bambini, confermando l’elevato livello di attività e l’impegno costante del Dipartimento Materno Infantile.

Il dato si inserisce in un percorso di continuità e crescita: nel 2024 erano stati infatti 1672 i parti, con 1718 bambini nati, a testimonianza della fiducia delle famiglie e della qualità dell’assistenza offerta.

La nascita di Luca Braccini conclude simbolicamente un anno intenso di lavoro e dedizione da parte di tutti i professionisti coinvolti, ai quali va il ringraziamento per l’impegno quotidiano a tutela della salute di mamme e neonati.

Last modified: Gennaio 1, 2026