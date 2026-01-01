L’Effemeride Pisana del primo gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:13 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Giovedì 1 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:49, le ore di luce solare sono 8 e 58 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Capodanno

Oggi è il 311mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Maria Santissima Madre di Dio

Patrona di Basilicata, Sardegna, Messina, Reggio di Calabria, Foggia, Cosenza, Savona, Scafati, Monopoli, Lanciano e di altri comuni

La solennità di Maria SS. Madre di Dio è la prima festa mariana comparsa nella Chiesa occidentale. Originariamente la festa rimpiazzava l’uso pagano delle “strenae” (strenne), i cui riti contrastavano con la santità delle celebrazioni cristiane. Il “Natale Sanctae Mariae” cominciò ad essere celebrato a Roma intorno al VI secolo, probabilmente in concomitanza con la dedicazione di una delle prime chiese mariane di Roma: S. Maria Antiqua al Foro romano, a sud del tempio dei Castori.

La liturgia veniva ricollegata a quella del Natale e il primo gennaio fu chiamato “in octava Nativitatis Domini”: in ricordo del rito compiuto otto giorni dopo la nascita di Gesù, veniva proclamato il vangelo della circoncisione, che dava nome anch’essa alla festa che inaugurava l’anno nuovo. La recente riforma del calendario ha riportato al 1° gennaio la festa della maternità divina, che dal 1931 veniva celebrata l’11 ottobre, a ricordo del concilio di Efeso (431), che aveva sancìto solennemente una verità tanto cara al popolo cristiano: Maria è vera Madre di Cristo, che è vero Figlio di Dio.

Nestorio aveva osato dichiarare: “Dio ha dunque una madre? Allora non condanniamo la mitologia greca, che attribuisce una madre agli dèi”; S. Cirillo di Alessandria però aveva replicato: “Si dirà: la Vergine è madre della divinità? Al che noi rispondiamo: il Verbo vivente, sussistente, è stato generato dalla sostanza medesima di Dio Padre, esiste da tutta l’eternità… Ma nel tempo egli si è fatto carne, perciò si può dire che è nato da donna”. Gesù, Figlio di Dio, è nato da Maria.

E’ da questa eccelsa ed esclusiva prerogativa che derivano alla Vergine tutti i titoli di onore che le attribuiamo, anche se possiamo fare tra la santità personale di Maria e la sua maternità divina una distinzione suggerita da Cristo stesso: “Una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: “Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!”. Ma egli disse: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!” (Lc 11,27s).

In realtà, “Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò madre di Gesù e, abbracciando con tutto l’animo e senza peso alcuno di peccato la volontà salvifica di Dio, consacrò totalmente se stessa quale Ancella del Signore alla persona e all’opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione sotto di Lui e con Lui, con la grazia di Dio onnipotente” (Lumen Gentium, 56).

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale della pace

Giorno del pubblico dominio

Fondazione della Slovacchia

Festa della liberazione di Cuba

Festa dell’indipendenza del Sudan

Festa dell’indipendenza di Haiti

Fondazione della repubblica di Taiwan

La citazione del giorno:

Tutto s’impara, anche le virtù (Joseph Joubert)

E’ accaduto il primo gennaio nel mondo:

4713 a.C. – Giorno giuliano zero secondo il calendario dell’astronomo Joseph Justus Scaliger

153 a.C. – I consoli romani iniziano l’anno in carica

45 a.C. – Entra in vigore il calendario giuliano

42 a.C. – Il Senato romano deifica Giulio Cesare

39 – Caligola inaugura il secondo consolato: lo eserciterà per 30 giorni

404 – Ultima competizione di gladiatori a Roma e martirio di San Telemaco

1502 – Viene raggiunta da Amerigo Vespucci la zona dove oggi sorge Rio de Janeiro

1567 – Entra in vigore in Francia l’Editto di Roussillon (9 agosto 1564), per cui l’anno in questione inizia con il 1º gennaio

1583 – Secondo alcuni documenti viene adottato in Belgio il calendario gregoriano

1600 – La Scozia sposta l’inizio dell’anno dal 25 marzo al 1º gennaio

1678 – Apertura della Reale accademia a Torino, attuale Accademia militare dell’Esercito di Modena. Con decreto della duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, reggente del figlio Vittorio Amedeo, veniva aperta a Torino l’istituto di formazione militare più antico al mondo, anticipando di un cinquantennio le accademie di San Pietroburgo (1723), la Royal Academy (1741), l’Ecole Royale Militaire (1751), la Kriegsakademiem di Pozdam (1745) e West Point (1802)

1700 – La Russia adotta la numerazione occidentale del calendario giuliano

1788 – Viene pubblicata la prima edizione del The Times

1800 – Viene ufficialmente disciolta la Compagnia olandese delle Indie orientali

1801 – Con l’applicazione dell’Atto di Unione, viene completata l’unione legislativa del Regno di Gran Bretagna e del Regno d’Irlanda, dando vita al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

1804 – Fine del dominio francese su Haiti

1806 – In Francia viene abolito il Calendario rivoluzionario francese

1808 – Negli Stati Uniti viene bandita l’importazione di schiavi

1818 – Mary Shelley pubblica Frankenstein o il moderno Prometeo

1851 – Viene emesso il primo francobollo in Italia

1858 – Le province del Canada dichiarano che tutti i conti si sarebbero dovuti tenere in dollari, cosa che porterà all’emissione nello stesso anno dei primi dollari canadesi ufficiali

1863 – Abraham Lincoln dichiara il Proclama di emancipazione (abolizione della schiavitù)

1877 – La regina Vittoria viene proclamata imperatrice d’India a Delhi

1880 – Inizia la costruzione del Canale di Panama

1890 – Nasce la colonia italiana dell’Eritrea

1892 – Ellis Island inizia ad accettare gli immigranti negli Stati Uniti

1893 – Il Giappone adotta il calendario gregoriano

1894 – Nasce la Banca d’Italia

1898 – New York si annette territori delle contee circostanti, creando la Città della Grande New York. La città è geograficamente divisa in cinque borough: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, e Staten Island

1899 – Fine del dominio spagnolo su Cuba

1905 – Viene inaugurata ufficialmente la Ferrovia Transiberiana che apre ufficialmente dopo il suo completamento il 21 luglio del 1904

1913 – Giovanni Papini e Ardengo Soffici fondano a Firenze la rivista letteraria Lacerba

1919 – Il Giappone adotta il calendario gregoriano

1926 – Cesare Mori avvia le operazioni contro gli esponenti della mafia siciliana rintanati a Gangi

1927 – La Turchia adotta il calendario gregoriano

1934 – Alcatraz diventa una prigione federale

1939 – Prima edizione del Concerto di Capodanno di Vienna

1943 – Si combatte la battaglia di Guadalcanal fra marines statunitensi e giapponesi

1946 – Viene nazionalizzata la compagnia che diventerà Air France con il nome Société Nationale Air France

1948 Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Enrico De Nicola diventa il primo presidente della Repubblica Italiana Nazionalizzazione delle ferrovie britanniche, nasce la British Railways

1956 – Fine del condominio Anglo-Egiziano in Sudan

1958 – Fondazione della Comunità economica europea (CEE) e Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM)

1970 – La Unix epoch inizia alle 00:00:00 UTC

1971 – La pubblicità delle sigarette viene bandita dalle televisioni statunitensi

1977 – Italia: terminano ufficialmente le trasmissioni di Carosello e la Rai passa agli spot pubblicitari attuali

1979 – Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese stabiliscono formali relazioni diplomatiche

1983 – ARPANET passa ufficialmente all’uso dell’Internet Protocol, creando Internet

1992 – Russia: ufficializzata l’indipendenza dall’Unione Sovietica, dichiarata sciolta sei giorni prima dal suo parlamento

1993 La Cecoslovacchia si divide e nascono Slovacchia e Repubblica Ceca Viene introdotto il mercato unico della Comunità Europea

1995 – Prende vita la World Trade Organization (WTO), l’Organizzazione mondiale del commercio

1999 – Viene introdotto l’euro solo per le transazioni finanziarie

2002 L’euro diventa la moneta ufficiale di 12 paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia Europa: nei 12 paesi facenti parte dell’Unione economica e monetaria (UEM) entrano legalmente in circolazione monete e banconote in Euro. Vi è un breve periodo (di durata variabile da paese a paese) di doppia circolazione dell’Euro e delle vecchie valute nazionali

2005 Italia: dopo 143 anni finisce il servizio militare obbligatorio

2006 Europa: salta l’accordo tra Russia e Ucraina riguardo al rifornimento di gas; già ridotta la pressione nei gasdotti diretti a Kiev. Pericolo per le forniture all’Europa Occidentale, nonostante le rassicurazioni di Gazprom Unione europea: cade l’embargo stabilito dai Ministri agricoli dell’Unione europea posto alla fiorentina, messa al bando per il pericolo della malattia della mucca pazza

2007 L’Italia entra a far parte, come membro non permanente, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Il gaelico viene ufficialmente riconosciuto come una delle lingue ufficiali dell’UE

2008

In Germania, Francia e Portogallo entra in vigore il divieto di fumare nei luoghi pubblici

Entra in vigore il protocollo di Kyōto

2019 – La sonda New Horizons sorvola 486958 Arrokoth, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali

La frase del giorno di Frate Indovino:

A chi fortuna zufola, ha un bel ballare

Nati il primo gennaio:

PAPA ALESSANDRO VI BORGIA

Pontefice spagnolo della Chiesa cattolica

α 1 gennaio 1431 ω 18 agosto 1503

PIERRE DE COUBERTIN

Pedagogista e storico francese, inventore delle Olimpiadi moderne

α 1 gennaio 1863 ω 2 settembre 1937

JOHN EDGAR HOOVER

Funzionario statunitense, storico capo dell’FBI

α 1 gennaio 1895 ω 2 maggio 1972

LORENZO IL MAGNIFICO

Politico e letterato italiano, mecenate della dinastia dei Medici

α 1 gennaio 1449 ω 9 aprile 1492

JEROME DAVID SALINGER

Scrittore statunitense

α 1 gennaio 1919 ω 28 gennaio 2010

CLAUDIO VILLA

Cantante e attore italiano

α 1 gennaio 1926 ω 7 febbraio 1987

Deceduti il primo gennaio:

GIORGIO GABER

Cantautore italiano

α 25 gennaio 1939 ω 1 gennaio 2003

IVAN GRAZIANI

Cantautore italiano

α 6 ottobre 1945 ω 1 gennaio 1997

HEINRICH RUDOLF HERTZ

Fisico tedesco

α 22 febbraio 1857 ω 1 gennaio 1894

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

