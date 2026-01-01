L’Effemeride Pisana del primo gennaio 2026

di Leonardo Miraglia
Giovedì 1 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:49, le ore di luce solare sono 8 e 58 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Capodanno
Oggi è il 311mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
Maria Santissima Madre di Dio
Patrona di Basilicata, Sardegna, Messina, Reggio di Calabria, Foggia, Cosenza, Savona, Scafati, Monopoli, Lanciano e di altri comuni
La solennità di Maria SS. Madre di Dio è la prima festa mariana comparsa nella Chiesa occidentale. Originariamente la festa rimpiazzava l’uso pagano delle “strenae” (strenne), i cui riti contrastavano con la santità delle celebrazioni cristiane. Il “Natale Sanctae Mariae” cominciò ad essere celebrato a Roma intorno al VI secolo, probabilmente in concomitanza con la dedicazione di una delle prime chiese mariane di Roma: S. Maria Antiqua al Foro romano, a sud del tempio dei Castori.
La liturgia veniva ricollegata a quella del Natale e il primo gennaio fu chiamato “in octava Nativitatis Domini”: in ricordo del rito compiuto otto giorni dopo la nascita di Gesù, veniva proclamato il vangelo della circoncisione, che dava nome anch’essa alla festa che inaugurava l’anno nuovo. La recente riforma del calendario ha riportato al 1° gennaio la festa della maternità divina, che dal 1931 veniva celebrata l’11 ottobre, a ricordo del concilio di Efeso (431), che aveva sancìto solennemente una verità tanto cara al popolo cristiano: Maria è vera Madre di Cristo, che è vero Figlio di Dio.
Nestorio aveva osato dichiarare: “Dio ha dunque una madre? Allora non condanniamo la mitologia greca, che attribuisce una madre agli dèi”; S. Cirillo di Alessandria però aveva replicato: “Si dirà: la Vergine è madre della divinità? Al che noi rispondiamo: il Verbo vivente, sussistente, è stato generato dalla sostanza medesima di Dio Padre, esiste da tutta l’eternità… Ma nel tempo egli si è fatto carne, perciò si può dire che è nato da donna”. Gesù, Figlio di Dio, è nato da Maria.
E’ da questa eccelsa ed esclusiva prerogativa che derivano alla Vergine tutti i titoli di onore che le attribuiamo, anche se possiamo fare tra la santità personale di Maria e la sua maternità divina una distinzione suggerita da Cristo stesso: “Una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: “Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!”. Ma egli disse: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!” (Lc 11,27s).
In realtà, “Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò madre di Gesù e, abbracciando con tutto l’animo e senza peso alcuno di peccato la volontà salvifica di Dio, consacrò totalmente se stessa quale Ancella del Signore alla persona e all’opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione sotto di Lui e con Lui, con la grazia di Dio onnipotente” (Lumen Gentium, 56).
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale della pace
Giorno del pubblico dominio
Fondazione della Slovacchia
Festa della liberazione di Cuba
Festa dell’indipendenza del Sudan
Festa dell’indipendenza di Haiti
Fondazione della repubblica di Taiwan
La citazione del giorno:
Tutto s’impara, anche le virtù (Joseph Joubert)
E’ accaduto il primo gennaio nel mondo:
- 4713 a.C. – Giorno giuliano zero secondo il calendario dell’astronomo Joseph Justus Scaliger
- 153 a.C. – I consoli romani iniziano l’anno in carica
- 45 a.C. – Entra in vigore il calendario giuliano
- 42 a.C. – Il Senato romano deifica Giulio Cesare
- 39 – Caligola inaugura il secondo consolato: lo eserciterà per 30 giorni
- 404 – Ultima competizione di gladiatori a Roma e martirio di San Telemaco
- 1502 – Viene raggiunta da Amerigo Vespucci la zona dove oggi sorge Rio de Janeiro
- 1567 – Entra in vigore in Francia l’Editto di Roussillon (9 agosto 1564), per cui l’anno in questione inizia con il 1º gennaio
- 1583 – Secondo alcuni documenti viene adottato in Belgio il calendario gregoriano
- 1600 – La Scozia sposta l’inizio dell’anno dal 25 marzo al 1º gennaio
- 1678 – Apertura della Reale accademia a Torino, attuale Accademia militare dell’Esercito di Modena. Con decreto della duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours, reggente del figlio Vittorio Amedeo, veniva aperta a Torino l’istituto di formazione militare più antico al mondo, anticipando di un cinquantennio le accademie di San Pietroburgo (1723), la Royal Academy (1741), l’Ecole Royale Militaire (1751), la Kriegsakademiem di Pozdam (1745) e West Point (1802)
- 1700 – La Russia adotta la numerazione occidentale del calendario giuliano
- 1788 – Viene pubblicata la prima edizione del The Times
- 1800 – Viene ufficialmente disciolta la Compagnia olandese delle Indie orientali
- 1801 – Con l’applicazione dell’Atto di Unione, viene completata l’unione legislativa del Regno di Gran Bretagna e del Regno d’Irlanda, dando vita al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
- 1804 – Fine del dominio francese su Haiti
- 1806 – In Francia viene abolito il Calendario rivoluzionario francese
- 1808 – Negli Stati Uniti viene bandita l’importazione di schiavi
- 1818 – Mary Shelley pubblica Frankenstein o il moderno Prometeo
- 1851 – Viene emesso il primo francobollo in Italia
- 1858 – Le province del Canada dichiarano che tutti i conti si sarebbero dovuti tenere in dollari, cosa che porterà all’emissione nello stesso anno dei primi dollari canadesi ufficiali
- 1863 – Abraham Lincoln dichiara il Proclama di emancipazione (abolizione della schiavitù)
- 1877 – La regina Vittoria viene proclamata imperatrice d’India a Delhi
- 1880 – Inizia la costruzione del Canale di Panama
- 1890 – Nasce la colonia italiana dell’Eritrea
- 1892 – Ellis Island inizia ad accettare gli immigranti negli Stati Uniti
- 1893 – Il Giappone adotta il calendario gregoriano
- 1894 – Nasce la Banca d’Italia
- 1898 – New York si annette territori delle contee circostanti, creando la Città della Grande New York. La città è geograficamente divisa in cinque borough: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, e Staten Island
- 1899 – Fine del dominio spagnolo su Cuba
- 1905 – Viene inaugurata ufficialmente la Ferrovia Transiberiana che apre ufficialmente dopo il suo completamento il 21 luglio del 1904
- 1913 – Giovanni Papini e Ardengo Soffici fondano a Firenze la rivista letteraria Lacerba
- 1919 – Il Giappone adotta il calendario gregoriano
- 1926 – Cesare Mori avvia le operazioni contro gli esponenti della mafia siciliana rintanati a Gangi
- 1927 – La Turchia adotta il calendario gregoriano
- 1934 – Alcatraz diventa una prigione federale
- 1939 – Prima edizione del Concerto di Capodanno di Vienna
- 1943 – Si combatte la battaglia di Guadalcanal fra marines statunitensi e giapponesi
- 1946 – Viene nazionalizzata la compagnia che diventerà Air France con il nome Société Nationale Air France
- 1948
- Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Enrico De Nicola diventa il primo presidente della Repubblica Italiana
- Nazionalizzazione delle ferrovie britanniche, nasce la British Railways
- 1956 – Fine del condominio Anglo-Egiziano in Sudan
- 1958 – Fondazione della Comunità economica europea (CEE) e Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM)
- 1970 – La Unix epoch inizia alle 00:00:00 UTC
- 1971 – La pubblicità delle sigarette viene bandita dalle televisioni statunitensi
- 1977 – Italia: terminano ufficialmente le trasmissioni di Carosello e la Rai passa agli spot pubblicitari attuali
- 1979 – Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese stabiliscono formali relazioni diplomatiche
- 1983 – ARPANET passa ufficialmente all’uso dell’Internet Protocol, creando Internet
- 1992 – Russia: ufficializzata l’indipendenza dall’Unione Sovietica, dichiarata sciolta sei giorni prima dal suo parlamento
- 1993
- La Cecoslovacchia si divide e nascono Slovacchia e Repubblica Ceca
- Viene introdotto il mercato unico della Comunità Europea
- 1995 – Prende vita la World Trade Organization (WTO), l’Organizzazione mondiale del commercio
- 1999 – Viene introdotto l’euro solo per le transazioni finanziarie
- 2002
- L’euro diventa la moneta ufficiale di 12 paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia
- Europa: nei 12 paesi facenti parte dell’Unione economica e monetaria (UEM) entrano legalmente in circolazione monete e banconote in Euro. Vi è un breve periodo (di durata variabile da paese a paese) di doppia circolazione dell’Euro e delle vecchie valute nazionali
- 2005
- Italia: dopo 143 anni finisce il servizio militare obbligatorio
- 2006
- Europa: salta l’accordo tra Russia e Ucraina riguardo al rifornimento di gas; già ridotta la pressione nei gasdotti diretti a Kiev. Pericolo per le forniture all’Europa Occidentale, nonostante le rassicurazioni di Gazprom
- Unione europea: cade l’embargo stabilito dai Ministri agricoli dell’Unione europea posto alla fiorentina, messa al bando per il pericolo della malattia della mucca pazza
- 2007
- L’Italia entra a far parte, come membro non permanente, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
- Il gaelico viene ufficialmente riconosciuto come una delle lingue ufficiali dell’UE
- 2008
- In Germania, Francia e Portogallo entra in vigore il divieto di fumare nei luoghi pubblici
- Entra in vigore il protocollo di Kyōto
- 2019 – La sonda New Horizons sorvola 486958 Arrokoth, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali
La frase del giorno di Frate Indovino:
A chi fortuna zufola, ha un bel ballare
PAPA ALESSANDRO VI BORGIA
Pontefice spagnolo della Chiesa cattolica
α 1 gennaio 1431 ω 18 agosto 1503
PIERRE DE COUBERTIN
Pedagogista e storico francese, inventore delle Olimpiadi moderne
α 1 gennaio 1863 ω 2 settembre 1937
JOHN EDGAR HOOVER
Funzionario statunitense, storico capo dell’FBI
α 1 gennaio 1895 ω 2 maggio 1972
LORENZO IL MAGNIFICO
Politico e letterato italiano, mecenate della dinastia dei Medici
α 1 gennaio 1449 ω 9 aprile 1492
JEROME DAVID SALINGER
α 1 gennaio 1919 ω 28 gennaio 2010
CLAUDIO VILLA
α 1 gennaio 1926 ω 7 febbraio 1987
GIORGIO GABER
α 25 gennaio 1939 ω 1 gennaio 2003
IVAN GRAZIANI
α 6 ottobre 1945 ω 1 gennaio 1997
HEINRICH RUDOLF HERTZ
α 22 febbraio 1857 ω 1 gennaio 1894
