Capodanno a Pisa, ordinanze su bottiglie in vetro e petardi nel centro storico

PISA- In vista dei festeggiamenti di Capodanno a Pisa – con il concerto gratuito di Alfa dalle 22 in piazza dei Cavalieri, lo spettacolo pirotecnico sul Ponte di Mezzo a mezzanotte e, a seguire, il dj set di Demetra & Bianca – il Comune ha emesso alcune ordinanze per la sicurezza nel centro storico.

Divieto di petardi e fuochi d’artificio

Dalle 20 del 31 dicembre 2025 alle 12 del 1° gennaio 2026 è vietato accendere e lanciare articoli pirotecnici con effetto di scoppio (petardi, razzi, mortaretti, ecc.) in strade e piazze del centro storico.

Sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.

Divieto di bevande in vetro

Dalle 20 del 31 dicembre 2025 alle 6 del 1° gennaio 2026 gli esercizi del centro storico non potranno vendere o somministrare bevande in contenitori di vetro, consentiti solo all’interno dei locali e nelle aree di pertinenza.

È inoltre vietato introdurre e detenere bottiglie o bicchieri in vetro nelle aree interessate.

Anche in questo caso sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.

Chiusura del Ponte di Mezzo

Per consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, il Ponte di Mezzo rimarrà:

chiuso al traffico veicolare dalle 17.30

chiuso anche al transito pedonale dalle 18.30 fino al termine dei fuochi

Lo stesso provvedimento riguarda i Lungarni, che saranno chiusi al traffico dalle 17.30.

Le misure sono state adottate per garantire la sicurezza nelle aree dove è previsto un elevato afflusso di persone.

