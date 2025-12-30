Capodanno a Pisa, ordinanze su bottiglie in vetro e petardi nel centro storico

PISA- In vista dei festeggiamenti di Capodanno a Pisa – con il concerto gratuito di Alfa dalle 22 in piazza dei Cavalieri, lo spettacolo pirotecnico sul Ponte di Mezzo a mezzanotte e, a seguire, il dj set di Demetra & Bianca – il Comune ha emesso alcune ordinanze per la sicurezza nel centro storico.
Divieto di petardi e fuochi d’artificio
Dalle 20 del 31 dicembre 2025 alle 12 del 1° gennaio 2026 è vietato accendere e lanciare articoli pirotecnici con effetto di scoppio (petardi, razzi, mortaretti, ecc.) in strade e piazze del centro storico.
Sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.
Divieto di bevande in vetro
Dalle 20 del 31 dicembre 2025 alle 6 del 1° gennaio 2026 gli esercizi del centro storico non potranno vendere o somministrare bevande in contenitori di vetro, consentiti solo all’interno dei locali e nelle aree di pertinenza.
È inoltre vietato introdurre e detenere bottiglie o bicchieri in vetro nelle aree interessate.
Anche in questo caso sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.
Chiusura del Ponte di Mezzo
Per consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, il Ponte di Mezzo rimarrà:
- chiuso al traffico veicolare dalle 17.30
- chiuso anche al transito pedonale dalle 18.30 fino al termine dei fuochi
Lo stesso provvedimento riguarda i Lungarni, che saranno chiusi al traffico dalle 17.30.
Le misure sono state adottate per garantire la sicurezza nelle aree dove è previsto un elevato afflusso di persone.Last modified: Dicembre 30, 2025