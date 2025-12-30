La comunità studentesca critica la vendita della Paradisa: “Rischio nuovo studentato di lusso”

Written by admin• 4:34 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Sinistra Per…

La componente studentesca dell’Università di Pisa esprime forte preoccupazione per la vendita del complesso Paradisa, in zona Pisanova, a un fondo di investimento privato riconducibile al gruppo Arrow Global. Secondo gli studenti, l’operazione potrebbe portare alla realizzazione di uno studentato privato di fascia alta, ritenuto «inaccessibile» alla maggior parte degli universitari.

La struttura, realizzata con fondi per il Giubileo del 2000 e mai effettivamente utilizzata a causa di problemi strutturali, è rimasta per anni inutilizzata e oggetto di varie operazioni immobiliari. Gli studenti ricordano di aver più volte chiesto la trasformazione dell’edificio in residenza pubblica DSU, ipotizzando oltre 500 posti letto. Una soluzione che non si è concretizzata per i costi elevati di adeguamento.

Nella nota si critica anche il mancato intervento delle istituzioni, dalla Regione al Comune, e si richiamano altri casi analoghi in città — come l’ex Dipartimento di Chimica, l’ex Caserma Artale e Porta a Mare — ritenuti segnali di una crescente speculazione sugli alloggi universitari.

Secondo gli studenti, l’aumento degli studentati privati e il calo dei contributi affitto, unito alla crescita dei canoni, renderebbero sempre più difficile studiare a Pisa, con effetti anche sulle immatricolazioni da fuori regione e sulla tenuta sociale della città.

«Il risultato — affermano — è un nuovo studentato di lusso e sempre meno garanzie per chi ha minori disponibilità economiche, con un impatto che ricadrà anche sulla cittadinanza».

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK DI SINISTRA PER…

Last modified: Dicembre 31, 2025