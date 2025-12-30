Alla Stazione Leopolda di Pisa, torna “Tra Sogno Magia & Benessere”: dal 3 al 6 gennaio la 43ª edizione

Written by admin• 5:42 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- – Alla Stazione dei rLeopolda di Pisa torna “Tra Sogno Magia & Benessere”, storico appuntamento dedicato alla spiritualità, al benessere psicofisico e alle discipline olistiche. La manifestazione, giunta alla 43ª edizione, si svolgerà dal 3 al 6 gennaio 2026.

Nata nel 1987 come rassegna dedicata all’arte surrealista e metafisica, la manifestazione ha progressivamente ampliato i propri contenuti, includendo nel tempo parapsicologia, ufologia, sciamanesimo e pratiche orientali. Dal 1999 ha assunto l’attuale denominazione, orientandosi in particolare verso il benessere olistico.

Nel corso dei quattro giorni sono in programma conferenze, seminari, workshop e incontri pubblici con studiosi, ricercatori e operatori del settore. Accanto alle discipline orientali e bio–naturali, saranno presenti editoria specializzata, artigianato internazionale e spazi dedicati alle pratiche olistiche, dalle tecniche meditative allo yoga, fino alle terapie complementari.

Gli organizzatori sottolineano come la rassegna rappresenti «un momento di pausa e rigenerazione in una società sempre più frenetica».

