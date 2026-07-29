Approvata la tariffazione Tari 2026-2028 del Comune di Vecchiano. Non sono previsti aumenti per il 2026

Written by Redazione• 1:05 pm• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Vecchiano dello scorso 13 luglio è stata approvata a maggioranza (con astensione dei gruppi consiliari Vecchiano Civica e Un Cuore per Vecchiano ndr) la tariffazione relativa alla Tari vecchianese per gli anni 2026-2028.

«Su Tari è necessario dare spazio ai dati veri e verificabili, che sono quelli presentati in Consiglio e che sono visibili a tutti, sono atti trasparenti», esordisce il Sindaco Massimiliano Angori

«Intanto non è possibile sostenere che c’è un aumento delle tariffe. Il calcolo delle tre rate 2026 è fatto sul totale del 2025 diviso per 4. La quarta rata viene inviata a dicembre 2026 con conguaglio dei costi e delle eventuali riduzioni o agevolazioni. Per i cittadini sarà dunque necessario aspettare la rata di dicembre per avere contezza del conto complessivo. Se non ci sono riduzioni o agevolazioni, la rata di dicembre arriva uguale a quella di maggio 2026. Anzi, a onor del vero, la rata di dicembre avrà una diminuzione piccola, che nelle proiezioni fornite da Sepi va dallo 0,23% allo 0,90%», aggiunge il primo cittadino.

«Questo è quanto deliberato in Consiglio lunedì: il costo annuale della Tari 2026 è uguale al costo annuale del 2025. La cartella dipende dalla singola situazione del singolo, che può variare (ISEE, componenti del nucleo familiare, conferimenti alla stazione di raccolta, tanto per citare alcuni esempi). Il costo annuale della tari 2026 è uguale al costo annuale della tari 2025 senza aver tagliato nessun servizio, ad esempio infatti il Comune di Vecchiano mantiene il ritiro di organico per 3 volte alla settimana, due squadre di spazzamento che girano per le frazioni tenendo pulite anche le 90 piazzole delle campane e svuotando i cestini delle aree pubbliche e un servizio di spazzamento meccanico per la raccolte delle foglie e nel periodo del carnevale e con l’inserimento della procedura di microraccolta dell’amianto“, concludono Angori e Canarini.

L’Amministrazione Comunale si riserva di approfondire ulteriormente la questione Tari, sia attraverso gli interventi di esperti dell’ente comunale sia di esperti di Sepi, che affrontino la tematica dei meccanismi di tariffazione.

Last modified: Luglio 29, 2026