Fiorentina – Pisa 3-0. Nerazzurri fuori dalla Coppa Italia

Written by Redazione• 8:09 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

FIRENZE – Il Pisa esce sconfitto (3-0) dal “Franchi” nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Un risultato troppo pesante per i nerazzurri che nella prima frazione hanno messo in difficoltà i viola, tenendo testa alla squadra di Vanoli che ha trovato la via della rete solo nel finale di primo tempo con Pellegrino. Nella seconda parte dopo il raddoppio di Gnonto la Fiorentina ha controllato il match e nel recupero ha trovato anche il tris con Goncalves. Pisa fuori dalla Coppa Italia, la Fiorentina invece negli ottavi affronterà il Napoli al “Maradona”.

di Antonio Tognoli

PRE MATCH. Il Pisa schiera inizialmente un 3-4-2-1: davanti a Scuffet all’esordio stagionale ci sono il giovane Primasso, capitan Caracciolo e Canestrelli. Zanon e Leris sono schierati sugli esterni. Centrocampo inedito con Loyola e Piccinini. Rao e Ferrah sono i prescelti alle spalle dell’unica punta Pittarello. Vanoli risponde a Bianco con un 3-4-2-1. Davanti a De Gea ci sono Joao Mario, Dragussin, Pongracic e Valdepenas. Ndour e Oulai sono schierati davanti alla linea difensiva. Brescianini, Mastrantuono e Gnonto sono schierati alle spalle dell’unica punta Pellegrino. Oltre 250 i tifosi pisani arrivati con la Tessera del Tifoso, a seguire da vicino i nerazzurri nel settore ospiti.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in campo con la terza maglia, Fiorentina in completo viola. Il Pisa attende i viola nella propria metà campo. Piccinini prova ad involarsi sull’out destro, ma alla fine viene fermato. Viola pericolosi con un cross di Valdepenas da sinistra, Caracciolo sventa, ci prova Ndour dal limite ma il suo sinistro viene ribattuto da Piccinini. Ancora Fiorentina pericolosa sugli sviluppi di un corner, la difesa nerazzurra sventa con affanno. Poco dopo su un traversone da destra Scuffet interviene in due tempi e blocca. Primo ammonito della gara è Mastrantuono, reo di aver commesso un fallo da dietro su Zanon che era riuscito in seconda battuto a togliergli la sfera. Poco prima del quarto d’ora si vede anche il Pisa: azione sviluppata a sinistra da Leris, che fa correre Rao che salta secco sull’out di sinistra Joao Mario mette in mezzo, ma Piccinini non apre il piattone e calcia sul fondo. Un buon Pisa nei primi venti minuti del primo tempo riesce a tamponare una Fiorentina, che fatica a trovare gli spazi giusti. I pericoli il Pisa li porta sempre da sinistra. Leris dopo un bello scambio con Rao crossa sul secondo palo alla ricerca di Piccinini, Pongracic anticipa di testa il 36 nerazzurro e sventa la minaccia. Poco dopo è ancora Pisa: Leris imbecca ancora a sinistra Rao che rientra sul destro, ma il suo tiro scheggia il palo e termina sul fondo. Il giocatore di proprietà del Napoli ci riprova poco dopo passando in mezzo a due avversari, destro a giro, palla di poco alta rispetto all’incrocio dei pali della porta difesa da De Gea. Dalla parte opposta Gnonto va giù in area. Marinelli fa cenno all’attaccante viola che non c’è niente. Al 39′ la Fiorentina passa: destro di Dragusin dai trenta metri, Scuffet respinge con i pugni centralmente, Pellegrino in girata con il sinistro mette alle spalle del portiere nerazzurro: 1-0. Il Franchi ora è una bolgia. Poco dopo il vantaggio Pellegrino cade ancora in area. Marianelli (fischiato sonoramente dal pubblico) fa cenno di proseguire. Continuano le proteste viola verso il direttore di gara. Sono due i minuti di recupero assegnati da Marinelli. Non succede nulla. Si va al riposo sull’1-0 per la Fiorentina, ma con un Pisa più che mai in partita.

IL SECONDO TEMPO. Nessun cambio nel Pisa ad inizio ripresa. Nella Fiorentina invece Vanoli lascia negli spogliatoi Dragusin ed inserisce Viery. Parte bene il Pisa che imbastisce subito un azione d’attacco con il cross di Piccinini sul primo palo alla ricerca di Pittarello. L’arbitro assegna la rimessa dal fondo. Forse al momento del cross di Piccinini, la palla era uscita. Ancora Pisa poco dopo con un bell’aggancio di Leris, che prova anche il sinistro, palla che sfila a fondo campo. Sulla lista degli ammoniti finisce anche Canestrelli, che sulla sinistra interviene in maniera scomposta. Primi cambi nei due assetti tattici all’alba della mezzora: dentro nel Pisa Petagna, Angori e Moreo, fuori Pittarello, Zanon e Rao. Nella viola Vanoli richiama Mastrantuono e Brescianini, dentro Njie e Goncalves. Dopo i cambi Fiorentina pericolosa con Pellegrino che all’interno dell’area si gira e costringe Scuffet alla respinta. Intanto crampi per il giovane Primasso (buona la sua prova) al suo posto Coppola. E’ la Fiorentina però a fare gioco in questa fase della partita. Leris intanto subisce nel un fallo piuttosto vistoso, ma Marinelli lascia correre. Moreo prova la percussione al limite dell’area, ma viene fermato. Al 70′ però la Fiorentina trova il raddoppio: Njie va via sulla destra entra in area crossa in mezzo rasoterra laddove c’è Gnonto che tutto solo con il destro segna di piatto il 2-0. A questo punto Vanoli toglie dal campo Valdepenas (ammonito) ed inserisce Jimenez. Ad un quarto d’ora dalla fine dentro anche Denoon al posto di Leris. I nerazzurri cercano di reagire: Petagna va via sulla linea di fondo crossa in mezzo laddove Moreo non arriva alla deviazione per un soffio. Si gioca a ritmi blandi in questi ultimi minuti. La Fiorentina termina i cambi inserendo Beto al posto dell’applauditissimo Pellegrino, autore del gol sblocca-risultato. Nel recupero la Fiorentina cala il tris con un destro di Goncalves, palla a mezza altezza con la sfera che si infila alle spalle di Scuffet: 3-0. Dopo quattro minuti di recupero la gara si chiude con un passivo troppo pesante per i nerazzurri, rispetto a quello visto in campo.

FIORENTINA – PISA 3-0

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 17 Joao Mario, 3 Dragusin (46′ 33 Viery), 5 Pongracic, 21 Valdepenas (71′ Jimenez); 27 Ndour, 42 Oulai; 4 Brescianini (59′ 25 Njie), 30 Mastantuono (59′ 28 Goncalves), 29 Gnonto; 32 Pellegrino (82′ 23 Beto). A disp. 19 Lazzerini, 53 Christensen, 2 Dodò, 6 Ranieri, 33 Fernandes, 44 Fagioli. All. Vanoli

PISA (3-4-2-1): 12 Scuffet; 13 Primasso (63′ 26 Coppola), 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 72 Zanon (58′ 37 Petagna), 14 Loyola, 36 Piccinini, 7 Leris (74′ 44 Denoon); 17 Rao (58′ 32 Moreo), 11 Ferrah; 8 Pittarello (58′ 3 Angori). A disp. 22 Loria, 98 Confente, 10 Tramoni, 18 Esteves, 21 Vural, 24 Frosali, 29 Correia, 33 Calabresi, 55 Leone, All. Bianco

ARBITRO: Marianelli della sezione di Tivoli (Ass. Bahri-Di Giacinto). 4 uomo: Mazzoni. VAR Santoro. AVAR Meraviglia

RETI: 39′ Pellegrino (F); 70′ Gnonto (F), 91′ Goncalves (F)

NOTE: Ammoniti Mastrantuono (F), Loyola (P), Canestrelli (P), Valdepenas (F). Angoli 3-0. Rec pt 2′.

Last modified: Settembre 15, 2026