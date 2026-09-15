Università di Pisa, sei discipline tra le prime cento al mondo

Written by Redazione• 4:04 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Sono 25 le discipline dell’Università di Pisa presenti nel Global Ranking of Academic Subjects 2026, la classifica internazionale per aree disciplinari elaborata da Shanghai Ranking. Sei figurano tra le prime cento al mondo, con Scienze Veterinarie al 27° posto internazionale e al terzo in Italia.

Nella top 100 rientrano anche Matematica, Ingegneria robotica e Ingegneria aerospaziale, nella fascia 51-75, e Scienze Agrarie e Farmacia, nella fascia 76-100. Rispetto al 2025, Scienze Agrarie sale dalla fascia 101-150 alla 76-100, mentre Matematica passa dalla 76-100 alla 51-75.

Migliorano anche Ingegneria delle Telecomunicazioni, ora nella fascia 101-150, e Chimica, che sale alla 201-300. Entrano per la prima volta in classifica Geografia, nella fascia 151-200, e Statistica, nella 201-300.

Tra le prime 150 al mondo figurano inoltre Ingegneria dell’Energia e Fisica. A livello nazionale spiccano Matematica e Ingegneria dell’Energia, entrambe nella fascia 1-4, e Ingegneria robotica, nella fascia 2-4.

Il GRAS valuta produzione e impatto scientifico, collaborazione internazionale, qualità della ricerca e riconoscimenti accademici, prendendo in esame duemila istituzioni di cento Paesi e 57 discipline. Il dettaglio è disponibile sul sito di Shanghai Ranking.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Settembre 15, 2026