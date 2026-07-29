Pisa accoglie oltre trenta studenti di Hangzhou: incontro a Palazzo Gambacorti

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PISA – Una delegazione di oltre trenta studenti provenienti da Hangzhou, città cinese gemellata con Pisa, è stata ricevuta mercoledì 29 luglio nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

I giovani appartengono alla Top Talent Circle Student Union, organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella promozione di percorsi educativi, attività di volontariato e scambi internazionali. Ad accoglierli erano presenti gli assessori Riccardo Buscemi, con delega ai gemellaggi e alla scuola, e Paolo Pesciatini, con delega al turismo.

«Questa visita rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il rapporto tra le nostre città – ha dichiarato Buscemi –. Sono convinto che i legami tra le città gemellate si costruiscano anzitutto attraverso le scuole e i giovani. Grazie agli strumenti digitali intendiamo favorire nuovi incontri tra gli studenti dell’Istituto Toniolo e una scuola di Hangzhou».

Alla mattinata hanno partecipato anche alcuni alunni della scuola primaria “E. Novelli” dell’Istituto Comprensivo Toniolo, accompagnati dalla dirigente Teresa Bonaccorsi, dalle insegnanti e da Carla Romani dell’associazione CEPosto per tutti.

I bambini hanno presentato il percorso dedicato alla cultura e alla lingua cinese, concluso a giugno con lo spettacolo teatrale “La grande corsa. La leggenda dello zodiaco cinese”. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dell’Istituto Confucio di Pisa, dell’associazione CEPosto per tutti e della Fondazione Pisa.

L’incontro ha permesso agli studenti di confrontarsi sul significato dell’essere giovani, sulle sfide della crescita e sull’influenza delle nuove tecnologie nella vita quotidiana. Dopo lo scambio dei doni istituzionali, la delegazione ha visitato Palazzo Gambacorti e la Mostra permanente delle tradizioni, della storia e dell’identità di Pisa.

Last modified: Luglio 29, 2026