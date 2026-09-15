Duecentocinquanta cuori nerazzurri al “Franchi”: il sostegno incondizionato al di là del risultato

Written by Redazione• 11:07 pm• Pisa SC

FIRENZE – Derby del “Franchi” dimezzato a livello di pubblico, in quanto alla tifoseria pisana erano stati riservati solo 300 biglietti, direi un po’ pochino, altrimenti l’affluenza sarebbe stata piùconsistente.

di Maurizio Ficeli

Anche se i gruppi della Nord hanno disertato la trasferta che necessitava della tessera del tifoso, da essi sempre avversata. Scaramucce verbali fra le due tifoserie, ma questo fa parte della rivalità. Alla lettura della formazione nerazzurra fischi da parte dei tifosi viola, mentre i tifosi nerazzurri rispondono con uno sventolio di bandiere nerazzurre e rossocrociate. Tanti insulti verso Pisa, malgrado fossero assenti i gruppi della Nord, in barba a certi codici ultras.

Menomale i viola hanno sempre detto che non ci considerano, ma con i cori sentiti stasera pare proprio il contrario!! Il Pisa regge bene il ritmo partita ed i tifosi cantano: “Ale Pisa ale’, segna un altro gol, conquista la vittoria, conquistala per noi!!”

Ma al 39′ è la Fiorentina ad andare in vantaggio con Pellegrino. Peccato perché il Pisa non ha giocato male,anzi. Le bandiere nerazzurre continuano a sventolare fino alla fine. Ma al 70′ la squadra di Vanoli raddoppia con Gnonto. Poi nel recupero la Fiorentina triplica la posta con Pedro Goncalves.

Finisce con il successo dei viola per 3 a 0, ma la squadra di Bianco non ha affatto sfigurato e tanto meno i suoi splendidi tifosi.

Last modified: Settembre 16, 2026