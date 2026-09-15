Pisa aderisce alla Settimana Europea della Mobilità: tre giorni di iniziative in centro

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PISA – Da venerdì 18 a domenica 20 settembre Pisa aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, la campagna promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi della mobilità sostenibile.

Il programma, organizzato dal Comune di Pisa e da Pisamo, animerà le Logge di Banchi, l’Arno e il Ponte di Mezzo con attività per bambini, incontri sulla sicurezza stradale, percorsi formativi e punti informativi.

Si parte venerdì 18 settembre con l’inaugurazione delle nuove rastrelliere alle scuole Fibonacci e una biciclettata fino alle Logge di Banchi, dove dalle 15 alle 19 si svolgeranno giochi, attività educative e incontri sull’uso responsabile di biciclette e monopattini. Alle 17.45 e alle 19.15 partiranno dal Molo Roncioni due gite gratuite in battello sull’Arno, prenotabili al numero 050 530101.

Sabato 19 settembre, alle Logge di Banchi, sarà presentato Identibike, il sistema basato sulla blockchain per identificare e proteggere le biciclette dai furti. Dalle 10 alle 13 saranno installati gratuitamente i kit di sicurezza, fino a esaurimento delle scorte. In programma anche incontri sulla mobilità sostenibile, attività per bambini, un simulatore di guida e, alle 17.45, una nuova escursione gratuita in battello.

Domenica 20 settembre la manifestazione si concluderà con una passeggiata lungo le Mura, il mini duathlon in Piazza XX Settembre e corse gratuite sui minibus elettrici dai parcheggi di via Paparelli e via Pietrasantina. Alle 10 sul Ponte di Mezzo tornerà la tradizionale “Colazione sul Ponte”.

«Un’occasione per vivere Pisa in modo diverso, riscoprendo gli spazi urbani e promuovendo forme di mobilità quotidiana più sostenibili, accessibili e rispettose dell’ambiente», dichiara l’assessore alla Mobilità Massimo Dringoli.

«Abbiamo voluto concentrare le iniziative nel cuore della città – aggiunge il presidente di Pisamo Alberto Giovannelli – offrendo anche la possibilità di muoversi sull’Arno e ammirare Pisa da una prospettiva inedita».

Last modified: Settembre 15, 2026