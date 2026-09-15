Anima Mundi, in Cattedrale la “Messa Arcaica” di Battiato con Simone Cristicchi

Written by Redazione• 3:57 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giovedì 17 settembre alle 21 la Cattedrale di Pisa ospita uno degli appuntamenti più attesi e insoliti della XXV edizione di Anima Mundi, diretta da Trevor Pinnock: la “Messa Arcaica” di Franco Battiato, a cinque anni dalla scomparsa dell’artista.

Franco Battiato, foto DI Giovanni Canitano

Composta nel 1993, l’opera rilegge il testo della Messa latina attraverso sonorità sospese, musica elettronica, pianoforte, orchestra e coro. A dirigerla sarà Guido Corti, storico collaboratore e amico di Battiato, che partecipò come cornista alle prime esecuzioni. La parte vocale originariamente pensata per lo stesso compositore sarà affidata a Simone Cristicchi, affiancato dal mezzosoprano Mara Gaudenzi, dal Coro da Camera di Torino e dall’Orchestra da Camera Canova.

Guido Corti

Nella seconda parte della serata, diretta da Carlo Guaitoli, Cristicchi e Amara interpreteranno otto “Canzoni Mistiche” di Battiato, da L’ombra della luce a E ti vengo a cercare. Alle tastiere e alla programmazione sarà presente Angelo Privitera, collaboratore dell’artista siciliano dal 1991.

AMARA

Le offerte raccolte durante il concerto saranno devolute al Centro d’Ascolto della Caritas Diocesana di Pisa, che nel 2025 ha accolto 2.199 persone, 350 in più rispetto all’anno precedente.

L’ingresso è gratuito con biglietto. Le prenotazioni online sono esaurite, ma dalle ore 18 del giorno del concerto gli eventuali biglietti non ritirati saranno distribuiti alla biglietteria del Museo dell’Opera del Duomo. Informazioni su www.opapisa.it.

Last modified: Settembre 15, 2026