Paolo Bianco: “Bene nel primo tempo, peccato per i due gol nella ripresa, avremmo dovuto rimanere in partita fino alla fine”

Written by Redazione• 11:29 pm• Pisa SC

FIRENZE – A commentare la sconfitta di Coppa Italia al “Franchi” nel dopo gara mister Paolo Bianco fa una disamina sul derby contro la Fiorentina.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo avuto voglia di stare in partita, contro un avversario molto superiore a noi. Nel primo tempo siamo stati più convinti di fare male, in qualche frangente, potevamo essere più sfacciati. La squadra ha fatto una buona partita, peccato per quei due gol che alla fine non dovevamo prendere. Questa squadra deve rimanere sempre in partita, non deve mai staccare la spina. Dobbiamo avere la voglia di andarci a prendere le cose fino alla fine. Quella voglia che potremo chiamare “veleno”.

Sul modulo? “Non c’entra assolutamente nulla. Non è importante come sembra, conta la maniera in cui approcci la gara e cosa vuoi davvero”.

“Io scendo in campo sempre per vincere, a me perdere brucia sia stasera sia con l’Entella”

Last modified: Settembre 15, 2026