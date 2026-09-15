Andrea Primasso: “Che emozione per me l’esordio!”

Written by Redazione• 11:45 pm• Pisa SC

FIRENZE – Dalla Promozione all’esordio in Coppa Italia con la maglia del Pisa al “Franchi” di Firenze per Andrea Primasso, difensore schierato dal primo minuto da mister Bianco nel derby dei sedicesimi della Coppa Nazionale.

di Antonio Tognoli

“Dopo la brutta sconfitta di domenica contro l’Entella, dovevamo dare tutto. Stasera era difficile, dobbiamo prendere le cose positive di questa sfida. Nel primo tempo siamo riusciti a stare in partita, creando dei problemi alla Fiorentina E’ stato emozionante l’esordio,, era la mia prima gara da titolare per me con questa maglia, quattro anni fa giocavo in promozione. Io dò sempre il massimo mi alleno sempre ogni giorno con impegno e cerco sempre di migliorarmi“.

Last modified: Settembre 15, 2026