Calci in festa per Sant’Ermolao: quattro giorni tra musica, comicità, sapori e mercatini

Written by Redazione• 1:29 pm• Calci, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CALCI – Musica, spettacoli, prodotti locali, street food, mercatini, arte e luna park. Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto il centro di Calci ospita la Festa di Sant’Ermolao 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in Valgraziosa.

La manifestazione, promossa dal Comune con il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio Pisa, l’Unità Pastorale della Valgraziosa, la Misericordia di Calci e Alla Vigna Eventi, coinvolgerà piazza Garibaldi, via Roma, piazza Cavallotti e altri spazi del paese.

«Proponiamo un calendario ricco di eventi, capace di coniugare la ricorrenza patronale con la convivialità, il divertimento e la valorizzazione delle eccellenze del territorio», sottolinea la sindaca Valentina Ricotta.

Ad aprire il programma, venerdì 31 luglio, sarà la seconda edizione della Cena d’Estate “Aspettando Sant’Ermolao”. Dalle 20 le vie del paese si trasformeranno in un percorso gastronomico all’aperto, con prodotti locali, street food, animazione, musica dal vivo e karaoke con Ivan Ferraro. Alle 21.30, sul palco di piazza Garibaldi, si esibiranno i Max Per Sempre, tribute band degli 883.

Dal 1° al 3 agosto via Roma e via Brogiotti ospiteranno il mercato, mentre in piazza Cavallotti sarà allestita l’area street food. Al Parco Sandro Pertini troveranno spazio il mercatino dell’artigianato, i laboratori creativi per bambini dell’associazione Rizoma, gli asini di Donkey’s Excursions e, sabato, le letture dell’associazione Lettura e Cultura in Valgraziosa.

Il programma degli spettacoli proseguirà sabato 1° agosto con l’improvvisazione teatrale della compagnia ADA – Arsenale delle Apparizioni. Domenica 2 agosto la Filarmonica “G. Verdi” di Calci presenterà “King of Pop”, concerto dedicato ai successi di Michael Jackson, seguito dalla tradizionale Tombola di beneficenza. Lunedì 3 agosto la chiusura sarà affidata al dj set di Radio Mitology.

Spazio anche alla cultura con la mostra d’arte contemporanea “Attenti a quelle due” in Sala consiliare, dove sabato alle 18 sarà presentato il libro “Filastrocche al contrario” di Piero Nissim. Al Circolo Arci La Pieve sarà invece visitabile “Calci in cartolina”, esposizione dedicata alla memoria di Roberto Bonanni. Per tutta la manifestazione saranno infine aperte le giostre del luna park nei piazzali Armani e Catanti.

Last modified: Luglio 29, 2026