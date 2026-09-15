A Marina di Pisa potenziata l’attività del consultorio della Casa di Comunità

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MARINA DI PISA– A partire da oggi, 15 settembre, aumenta l’orario di apertura delle attività consultoriali della Casa della Comunità di Marina di Pisa con un ampliamento sia dell’offerta dei servizi sia delle opportunità di accesso per i cittadini.

Tutti i martedì, infatti, il consultorio sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 19:00.Il potenziamento nasce con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle donne, delle famiglie e dei neogenitori, rafforzando la presenza dei servizi consultoriali sul territorio e garantendo una presa in carico più ampia nelle diverse fasi della gravidanza, della nascita e del periodo successivo al parto.

Grazie all’estensione dell’orario saranno disponibili un maggior numero di prestazioni e nuove attività, tra cui: visite ginecologiche consultoriali; visite ostetriche e assistenza nel periodo del post partum; attivazione del percorso nascita con consegna del libretto di gravidanza; “spazio mamma”, uno spazio dedicato all’accoglienza e al sostegno della triade composta da neogenitori e neonato.L’incremento delle ore di apertura rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’assistenza territoriale, con servizi più accessibili e una maggiore vicinanza alle persone in una fase particolarmente significativa della vita familiare.La Casa della Comunità di Marina di Pisa conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento per la promozione della salute femminile, della maternità e del benessere delle famiglie, attraverso un’offerta assistenziale più ampia e articolata.

Per prenotare un servizio chiamare il numero unico dedicato ai consultori della Zona Pisana, lo 050 954906 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle 13:30.

Raffaella Gremigni

Last modified: Settembre 15, 2026