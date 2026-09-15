Paolo Vanoli: “C’è tanto da lavorare, ma questa squadra può fare qualcosa di importante”

Written by Redazione• 11:03 pm• Pisa SC

FIRENZE – Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli analizza il successo sul Pisa che consente ai Viola di passare il turno di Coppa Italia dove agli ottavi troveranno il Napoli.

“La squadra è stata brava, tutti si sono aiutati a vicenda, ma c’è ancora tanto da lavorare e possiamo fare anche meglio, questa squadra ha talento. Rispetto allo scorso anno è tutta un altra squadra. Non dobbiamo esaltarci. E’ la prima partita che non prendiamo gol e questo per me che sono stato un difensore è importante. Questa squadra credo che possa fare qualcosa di importante“

Last modified: Settembre 15, 2026