Written by Settembre 15, 2026 11:03 pm Pisa SC

Paolo Vanoli: “C’è tanto da lavorare, ma questa squadra può fare qualcosa di importante”

HomePisa SCPaolo Vanoli: “C’è tanto da lavorare, ma questa squadra può fare qualcosa di importante”

FIRENZE – Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli analizza il successo sul Pisa che consente ai Viola di passare il turno di Coppa Italia dove agli ottavi troveranno il Napoli.

La squadra è stata brava, tutti si sono aiutati a vicenda, ma c’è ancora tanto da lavorare e possiamo fare anche meglio, questa squadra ha talento. Rispetto allo scorso anno è tutta un altra squadra. Non dobbiamo esaltarci. E’ la prima partita che non prendiamo gol e questo per me che sono stato un difensore è importante. Questa squadra credo che possa fare qualcosa di importante

Last modified: Settembre 15, 2026
Previous Story
Fiorentina – Pisa 3-0. Nerazzurri fuori dalla Coppa Italia
Next Story
Duecentocinquanta cuori nerazzurri al “Franchi”: il sostegno incondizionato al di là del risultato

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti