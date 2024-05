Andrea Pieroni (PD): “Affrontare la crisi nel settore conciario”

Scritto da admin• 12:15 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Consigliere Regionale Andrea Pieroni (PD)

“Nella riunione della Seconda Commissione per lo Sviluppo Economico del Consiglio regionale, tenutasi ieri, abbiamo affrontato la delicata questione della crisi che sta colpendo il settore conciario. Abbiamo ascoltato attentamente i rappresentanti delle imprese e dei sindacati in un’audizione mirata. Questo settore, fortemente influenzato dalla crisi che ha interessato l’intera filiera della moda, sta vivendo una situazione critica, come evidenziato dai dati allarmanti forniti dalle imprese presenti: una diminuzione del fatturato compresa tra il 20% e il 50%, un aumento significativo della cassa integrazione e un impatto negativo sull’occupazione. Il distretto conciario, che conta circa 500 aziende tra concerie, contoterzisti e aziende dell’indotto, dà lavoro a oltre 5000 persone e genera un fatturato di 2,5 miliardi di euro. Tuttavia, prosegue la nota stampa “la crisi attuale rischia di diventare strutturale, come dimostrato dalla riduzione del 50% dei volumi di produzione nell’arco di vent’anni e dai cambiamenti nella struttura del settore, con le grandi aziende del lusso e i fondi di investimento stranieri che acquisiscono le aziende più grandi, generando incertezze sul futuro. Per affrontare questa situazione critica, è necessario istituire immediatamente un tavolo di crisi regionale per sviluppare strategie e azioni volte a superare le difficoltà attuali. A tal fine, condividendo la proposta della presidente Bugetti, intendiamo redigere una risoluzione da presentare al Consiglio regionale, che funga da guida per la Giunta nell’attuare azioni efficaci e tempestive per sostenere il settore conciario“, questo è quanto dichiara Andrea Pieroni, consigliere regionale del Partito Democratico, a seguito dell’audizione in commissione sullo sviluppo economico del settore conciario.

Last modified: Maggio 4, 2024