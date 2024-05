Controlli in zona stazione: tre persone denunciate

Scritto da admin• 12:22 pm• Pisa, Cronaca

PISA – Durante i recenti controlli per la sicurezza cittadina a Pisa, i carabinieri hanno condotto verifiche nelle aree urbane del centro, tra cui piazza Vettovaglie e la zona della stazione.

Durante il servizio, un individuo straniero è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denunciato per spaccio, mentre un altro è stato segnalato alla Prefettura per uso di stupefacenti.



Complessivamente, sono state identificate 75 persone, di cui 25 straniere, e controllati 32 veicoli e 5 esercizi commerciali. Nelle operazioni tre persone sono state denunciate per detenzione di hashish ed eroina, oltre a una somma di 500 euro in contanti.

Due conducenti hanno superato il limite consentito di alcol nel sangue, con conseguente denuncia e ritiro della patente, mentre un terzo è stato denunciato per rifiuto di test antidroga. Altre due persone sono state trovate in possesso di coltelli e tenaglie senza giustificazione.

Last modified: Maggio 5, 2024