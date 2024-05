Piante e fiori si svelano in una città verde: visita guidata dal camminamento in quota all’orto botanico

Scritto da admin• 12:14 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – La primavera si sta manifestando pienamente e le Mura di Pisa si stanno adornando e profumando con una varietà di fiori che crescono sul monumento e nelle sue immediate vicinanze.

Per esplorare la diversità di questa flora urbana, per studiare i rinomati capperi delle Mura e per conoscere le piante della città e non solo, è previsto un appuntamento speciale con una visita guidata condotta dal personale dell’Orto e Museo Botanico.

La partenza è fissata per le ore 15 di sabato 11 maggio presso il punto di accesso alla Torre Piezometrica, situato dietro al Polo Fibonacci. Si può accedere al punto di partenza attraverso il camminamento esterno delle Mura, raggiungibile da via Veneto o da via San Francesco, e il percorso si concluderà in piazza dei Miracoli. La visita continuerà nell’incantevole Orto Botanico, un autentico tesoro cittadino che ospita una vasta gamma di specie vegetali e racconta storie affascinanti.

La visita avrà una durata complessiva di circa tre ore, con posti limitati, pertanto è consigliabile prenotare tramite e-mail a educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it entro venerdì 10 maggio alle 12:00. Il costo del biglietto è di 8 euro e include l’accesso alle Mura e all’Orto Botanico, da pagare in loco. Le visite guidate alle Mura botaniche proseguiranno con un altro appuntamento sabato 8 giugno, presentando nuove piante e la nuova flora stagionale da scoprire.

Costruite tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa rappresentano un esempio dell’architettura militare del tempo e testimoniano la grandezza della Repubblica Pisana. Oggi offrono una vista privilegiata sulla città.

L’Orto Botanico, fondato nel 1543 dal naturalista, medico e botanico Luca Ghini, è il primo orto botanico universitario del mondo e ospita una ricca collezione di piante provenienti dai cinque continenti. Il Museo Botanico, parte integrante del sistema museale dell’Università di Pisa, espone ritratti di illustri botanici, strumenti didattici settecenteschi, campioni vegetali, collezioni paleobotaniche, una xiloteca e molto altro ancora.

