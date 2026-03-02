Vincenzo Italiano: “Ci prendiamo questi tre punti e continuiamo nel nostro momento positivo”

Written by Antonio Tognoli• 9:19 pm• Pisa SC

PISA – Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna commenta la terza vittoria di fila dei felsinei ottenuta alla Cetilar Arena.

“Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo abbiamo sofferto un pochino il loro atteggiamento, poi nel finale siamo riusciti con un subentrato a portare a casa i tre punti che portiamo a casa continuando la nostra striscia positiva dopo un momento di black-out”.

“I subentrati hanno fatto bene, sono contento. Bernardeschi e Cambiaghi possono fare molto di più cosi come Castro che nel primo tempo poteva fare meglio nell’occasione che ha avuto”.

“Nei momenti difficili abbiamo cercato di compattarci e trovare la situazione adeguata abbiamo lasciato il solito vestito, cercando di concedere meno agli altri, con una cravatta diversa, ridando slancio ad una classifica che a metà stagione avevamo un pò sporcato”

