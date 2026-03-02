Mehdi Leris: “Da qui alla fine dobbiamo lottare come undici guerrieri”

Written by Antonio Tognoli• 9:30 pm• Pisa SC

PISA – A commentare la sconfitta del Pisa contro il Bologna Mehdi Leris, uno dei giocatori più positivi nel Pisa visto contro i felsinei.

“E’ stata una partita complicata, dove però abbiamo avuto molte occasioni e se non fai gol rischi di pagarlo caro, come poi è successo”.

“In settimana il mister ci ha caricato e noi non potevamo che rispondere presente. Dobbiamo essere da qui alla fine undici guerrieri e provarci fino in fondo senza avere rimpianti”

“Dobbiamo crederci fino alla fine, combattere fino all’ultima giornata per la gente che ha creduto in noi dall’inizio della stagione”

