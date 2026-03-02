Written by Marzo 2, 2026 9:30 pm Pisa SC

Mehdi Leris: “Da qui alla fine dobbiamo lottare come undici guerrieri”

HomePisa SCMehdi Leris: “Da qui alla fine dobbiamo lottare come undici guerrieri”

PISA – A commentare la sconfitta del Pisa contro il Bologna Mehdi Leris, uno dei giocatori più positivi nel Pisa visto contro i felsinei.

di Antonio Tognoli

“E’ stata una partita complicata, dove però abbiamo avuto molte occasioni e se non fai gol rischi di pagarlo caro, come poi è successo”.

“In settimana il mister ci ha caricato e noi non potevamo che rispondere presente. Dobbiamo essere da qui alla fine undici guerrieri e provarci fino in fondo senza avere rimpianti”

“Dobbiamo crederci fino alla fine, combattere fino all’ultima giornata per la gente che ha creduto in noi dall’inizio della stagione”

Last modified: Marzo 2, 2026
Previous Story
Vincenzo Italiano: “Ci prendiamo questi tre punti e continuiamo nel nostro momento positivo”
Next Story
Pisa – Bologna: le pagelle firmate Giovanni Manenti

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti