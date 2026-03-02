Oscar Hiljemark: “Orgoglioso della prova dei ragazzi. Non siamo ancora morti”

Written by Antonio Tognoli• 9:13 pm• Pisa SC

PISA – Mister Oscar Hiljemark commenta la sconfitta di misura patita al fotofinish contro il Bologna alla Cetilar Arena.

“Sono molto orgoglioso dei ragazzi oggi hanno fatto una grande partita. Meritavamo di vincere. Nella ripresa abbiamo creato tre grandi palle gol, il portiere del Bologna ha fatto tre grandi parate. Continuiamo così e i tre punti arriveranno presto”.

“Anche i subentrati hanno fatto molto bene. Sono molto contento della prestazione. Dobbiamo giocare anche contro la sfortuna”.

“Tramoni? Io in questo momento devo pensare alla squadra. Ho fatto le mie scelte e per il momento io ho scelto così, ma le cose possono cambiare”.

“Secondo me la squadra ha dimostrato che noi non siamo morti. Fino alla fine dobbiamo crederci, anche se la situazione non è facile e lo sappiamo. Ma dobbiamo crederci ancora”

