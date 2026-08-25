Videosorveglianza a Cascina, Del Giudice: “Le telecamere da sole non bastano”

Written by Redazione• 11:56 am• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della capogruppo della lista civica PER VOI Bice Del Giudice sulla decisione dell’Amministrazione di presentare alla Prefettura il progetto per il potenziamento della videosorveglianza, con 14 nuove telecamere.

Bice Del Giudice, capogruppo della lista civica PER VOI, interviene sulla decisione dell’Amministrazione comunale di presentare alla Prefettura un progetto per il potenziamento della videosorveglianza, che prevede l’installazione di 14 nuove telecamere.

«Un plauso a questa scelta, in continuità con il precedente mandato – afferma Del Giudice –. Dobbiamo però avere ben chiaro che la sicurezza non si valuta soltanto in base al numero delle telecamere installate».

Per la capogruppo, il centro storico rappresenta un esempio significativo: «Nel precedente mandato sono stati installati nuovi varchi elettronici per la ZTL e l’area pedonale, utili a migliorare il controllo degli accessi irregolari. Eppure oggi il centro resta uno dei punti di maggiore criticità sotto il profilo della sicurezza, della vivibilità e del degrado».

Del Giudice richiama l’attenzione non soltanto su corso Matteotti, ma anche sulle vie Palestro, XX Settembre, Mentana, Curiel e Roma, nella zona nord, e sulle vie Simone da Cascina, Bruno Genovesi, Pelosini, Vagelli e Palmieri, nella parte sud.

«Riteniamo da tempo che, per evitare che queste criticità diventino un’emergenza, aumentare le telecamere non sia sufficiente. Occorre istituire un tavolo stabile tra Amministrazione, Polizia Locale, Forze dell’ordine, attività economiche e cittadini organizzati, per raccogliere le segnalazioni, verificare l’efficacia delle misure adottate e valorizzare il contributo di ciascuno, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle competenze».

Una proposta che, sottolinea Del Giudice, PER VOI aveva già avanzato durante il precedente mandato e inserito tra le priorità del proprio programma elettorale.

«Lavoreremo perché il centro torni sempre più a essere un luogo dell’abitare sereno, del commercio, della cultura, degli incontri e della socialità. Se oggi ridisegniamo la mappa della videosorveglianza di Cascina, in quella stessa mappa devono trovare spazio anche attenzione, cura, presenza, conoscenza dei luoghi e capacità di offrire ai cittadini le risposte che attendono».

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Last modified: Agosto 25, 2026