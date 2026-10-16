Fabio Pecchia: “Con il Pisa sarà una partita che vale tre punti contro una squadra che ha entusiasmo”

Written by Redazione• 6:13 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Pisa e Cremonese in programma sabato 17 ottobre alle ore 19,30 ha parlato in conferenza stampa il mister grigiorosso Fabio Pecchia. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale dell’Us Cremonese.

di Maurizio Ficeli

Sul lavoro settimanale della squadra: “Rocchetti, Pontisso, Gerli, Djuric, Stuckler, Bonazzoli e lo squalificato Pezzella non partono. Tutti gli altri ci saranno”.

L’importanza di fare risultato: “C’è voglia di continuare a migliorarsi e mostrare lo spirito visto sin qui, che in questo momento è un aspetto positivo. Sappiamo di sfidare una squadra attrezzata che vive un buon momento e in un ambiente caldo, quindi sarà una partita stimolante. Ma abbiamo voglia di giocare per vincere e fare gol, l’intenzione è sempre quella di puntare al massimo della posta. Nelle ultime partite abbiamo raccolto quanto seminato, lo spirito è stato incoraggiante da parte di tutti i ragazzi”.

Sull’obbligo di fare risultato e sui risvolti a livello psicologico il tecnico grigiorosso afferma: “C’è voglia di fare le cose con lo spirito giusto e con entusiasmo, non l’obbligo. Sappiamo che ci sono tanti aspetti sui quali migliorare ma questo non dev’essere un peso, anzi dev’esserci voglia di scendere in campo con lo spirito e l’entusiasmo giusti per fare gol e risultato”.

Contro l’Arezzo ha scelto di non inserire dal primo minuto giocatori come Licina e Berti. Potrebbero essere titolari domani? “Ci sono momenti in cui devo tenere conto di certe situazioni. Licina veniva da una settimana impegnativa e andava gestito, Berti da venti giorni di Nazionale senza aver giocato. Al di là degli infortuni che sono oggettivi e di altre situazioni che possono rallentare il processo di crescita, resta il fatto che anche ad Arezzo siamo usciti con degli aspetti positivi: vedere la squadra saper soffrire e affrontare l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica mi ha dato grande soddisfazione”.

L’Arezzo si è chiuso in difesa, domani invece si aspetta un Pisa che giocherà a viso aperto? “Le partite si preparano in un certo modo, sarà il campo a dire come andrà. Sicuramente bisogna saper fare entrambe le cose, ad Arezzo siamo stati straordinari in fase di non possesso rubando tante volte palla, nella gestione dovevamo essere più veloci perché stavamo sfidando un blocco basso, serviva qualcosa in più nell’ultimo terzo e nelle giocate di prima intenzione. Il Pisa vorrà senza dubbio fare la sua gara con le idee abbastanza chiare, hanno già cambiato disposizione rispetto a inizio campionato ma è una squadra che vuole giocare. Penso che domani sarà una bella partita, servirà attenzione in fase di non possesso e qualità e velocità quando avremo la palla”.

Sull’assenza di Bonazzoli in attacco: “Mi piace parlare di chi c’è, io ho grande fiducia nella rosa e nei ragazzi che scenderanno domani, sono certo che daranno il massimo. Tutti i ragazzi hanno sempre mostrato lo spirito giusto, è vero che veniamo da due partite senza segnare ma in quelle precedenti ne abbiamo fatti cinque. Il gol deve diventare un’espressione di tutta la squadra, non solo degli attaccanti”.

Contro l’Arezzo Barbieri è entrato bene. Domani potrebbe giocare a sinistra? “Su Tommaso ero fiducioso, sapevo che il suo ingresso sarebbe stato imminente ed era solo questione di gestirlo. Ha caratteristiche diverse rispetto a Baschirotto, può ricoprire entrambe le fasce e ha messo altra benzina nelle gambe questa settimana. Sicuramente ha fatto un buon ingresso ed è in grado di partire titolare”.

La Serie B si sta confermando un campionato difficilissimo, in cui mantenere i valori ogni settimana è difficile e quindi muovere la classifica risulta sempre utile… “In questo momento sembriamo più una outsider che una protagonista del campionato per la partenza e le assenze dell’ultimo periodo. Ma va bene, il campionato è costruito da diverse fasi e mantenere il livello alto in una competizione così equilibrata è fondamentale. Bisogna avere equilibrio e inserire ogni settimana nuovi aspetti. Per vincere serve mettere ancora dell’altro, pur mantenendo l’equilibrio. Serve serenità e voglia di migliorarsi”.

L’esito della sfida di domani, positivo o negativo che sia, potrebbe essere più determinante del previsto? “Immagino quelle che sono le cose che si dicono all’esterno, ma per me quella con il Pisa rimane una partita che vale tre punti. Con l’occasione di confrontarsi in un ambiente stimolante e contro una squadra che ha entusiasmo: vogliamo andare lì con il nostro spirito. Resta una partita da analizzare in quanto tale“.

Last modified: Ottobre 17, 2026