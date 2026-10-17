Pisa – Cremonese, una notte d’alta quota all’Arena

Written by Redazione• 6:50 am• Pisa SC

PISA – Il Pisa dopo oltre un mese di assenza torna all’Arena Garibaldi e affronta (ore 19.30) la Cremonese aprendo un trittico di match d’alta quota che molto diranno sulla stagione nerazzurra.

di Antonio Tognoli

Contro i grigiorossi a parte Lusuardi sono tutti a disposizione di mister Paolo Bianco, che quasi sicuramente riproporrà la stessa formazione cbe ha sbancato Vicenza sette giorni fa. Davanti a Confente spazio a Calabresi, al giovane Primasso e Angori. Corsie laterali che saranno occupate da Zanon a destra e Leris a sinistra. Zona nevralgica affidata a Leone e Correia con Moreo e Tramoni alle spalle dell’unica punta Pittarello.

Mister Fabio Pecchia dovrà rinunciare a parecchi uomini tra cui Bonazzoli, Gerli, Djuric, Rocchetti, Stuckler e Pontisso. Davanti all’esperto Fulignati ci saranno Baschirotto e Bianchetti con Vogliacco e Luperto esterni di difesa. Grassi e Collocolo saranno schierati davanti alla difesa con l’ex Barbieri, Berti e Vandeputte alle spalle dell’unica punta Nasti.

PISA – CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi, 13 Primasso, 3 Angori; 72 Zanon, 55 Leone, 29 Correia, 7 Leris; 32 Moreo, 10 Tramoni; 8 Pittarello. A disp. 1 Scuffet, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli, 26 Coppola, 14 Loyola, 19 Esteves, 21 Vural, 36 Piccinini, 17 Rao, 23 Marras, 37 Petagna. All. Paolo Bianco.

CREMONESE (4-2-3-1): 1 Fulignati; 38 Vogliacco, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 5 Luperto; 33 Grassi, 18 Collocolo; 4 Barbieri, 14 Berti, 27 Vandeputte; 19 Nasti. A disp. 12 Festa, 22 Agazzi, 13 Jack, 28 Marsi, 2 Thorsby, 8 Lottici, 17 Lickunas, 25 Lordkipanidze, 71 Elia, 9 De Luca, 10 Licina, 26 Herzuah. All. Fabio Pecchia

ARBITRO: Marco Di Loreto della sezione AIA di Terni (Ass. Di Gioia-Grasso). 4 uomo Tremolada. VAR Volpi AVAR Camplone

Last modified: Ottobre 17, 2026