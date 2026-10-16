I Navicelli in Cina: il distretto nautico pisano alla fiera internazionale di Fuzhou

Written by Redazione• 1:39 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Il presidente della Port Authority Mirko Benetti alla cerimonia inaugurale della Maritime Equipment Expo. Al centro della missione le opportunità di collaborazione con il mercato asiatico.

PISA- Il Canale dei Navicelli e il distretto nautico toscano si presentano agli operatori internazionali a Fuzhou, in Cina, in occasione della quarta Fujian International Maritime Equipment Expo, in programma dal 16 al 19 ottobre.

Il presidente della Port Authority di Pisa, Mirko Benetti, ha partecipato alla cerimonia di apertura insieme ad altre quattro personalità del settore marittimo e della nautica. La missione comprende incontri con operatori e delegazioni internazionali e la presentazione del modello dei Navicelli alla stampa cinese.

Al centro dell’intervento all’International Buyers’ Gala Dinner figurano la leadership italiana nei superyacht e il ruolo della Toscana. Secondo i dati del Global Order Book 2026 di Boat International, richiamati dalla Port Authority, il 52% dei superyacht in costruzione o in ordine nel mondo viene realizzato in Italia.

Lungo le sponde dei Navicelli operano cantieri e decine di imprese specializzate, con circa 4mila persone impiegate tra occupazione diretta e filiera. Un sistema produttivo nato attorno al canale fatto scavare tra il 1563 e il 1575 da Cosimo I de’ Medici per collegare Pisa al porto di Livorno.

«Oggi la grande nautica deve unire eccellenza e sostenibilità, e nessuno può farlo da solo», dichiara Benetti. «Il distretto toscano porta design, artigianalità ed esperienza; da qui possono nascere collaborazioni concrete tra cantieri, porti e distretti nautici di Oriente e Occidente. La Port Authority di Pisa è pronta a fare la sua parte».

L’obiettivo della partecipazione è rafforzare le relazioni con operatori, istituzioni e investitori asiatici, aprendo nuove opportunità per il polo nautico pisano.

La Port Authority di Pisa è la società pubblica che gestisce il Canale dei Navicelli, la Darsena Pisana e il tratto navigabile dell’Arno.

Last modified: Ottobre 16, 2026