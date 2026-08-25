Tartarughe a Tirrenia, attesa per la schiusa del nido al Bagno Calypso

Written by Redazione• 12:39 pm• Pisa, Attualità, Tirrenia, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Cresce l’attesa sul litorale pisano per la schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta nel nido individuato nei pressi dello stabilimento balneare Calypso, a Tirrenia. L’evento è previsto nei prossimi quattro-sei giorni e sono già iniziati i turni di presidio, attivi 24 ore su 24.

Il nido era stato scoperto il 6 luglio durante le attività di monitoraggio promosse da Legambiente Pisa, con il sostegno del Comune di Pisa e in collaborazione con il progetto LIFE Turtlenest. Da giugno a metà agosto i volontari hanno effettuato passeggiate all’alba lungo il tratto di costa compreso tra Marina di Pisa e Calambrone, alla ricerca di tracce di nidificazione.

«L’identificazione di un nuovo nido è una bellissima notizia per il nostro litorale – dichiara l’assessora all’Ambiente del Comune di Pisa Elena Del Rosso –. Ringrazio i volontari di Legambiente per il prezioso lavoro di monitoraggio e presidio: la nascita di queste tartarughe è un piccolo grande evento di biodiversità che dobbiamo tutti contribuire a proteggere».

Quella di Tirrenia è la quarta deposizione conosciuta sul litorale pisano, da Marina di Pisa a Calambrone, dopo i nidi individuati nel 2017, nel 2023 e nel 2025.

In attesa della schiusa, giovedì 27 agosto alle 17.15, al bagno Calypso di via del Tirreno 10, si terrà il “Tarta Beach Tour”, appuntamento informativo organizzato da Legambiente Pisa nell’ambito del progetto LIFE Turtlenest.

L’iniziativa proporrà attività di sensibilizzazione e approfondimento sulla biodiversità marina, con particolare attenzione alle tartarughe Caretta caretta e al lavoro svolto dai volontari sul litorale. L’incontro, rivolto a tutte le fasce d’età, sarà anche un’occasione per rispondere alle domande di bagnanti e passanti e promuovere la tutela del mare e dei suoi abitanti.

Last modified: Agosto 25, 2026