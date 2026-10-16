“Interpretare Dante oggi”: a Pisa tre giorni di confronto internazionale

Written by Redazione• 2:24 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 19 al 21 ottobre all’ex Convento delle Benedettine studiosi a confronto sui nuovi metodi di ricerca e insegnamento. Disponibile la diretta streaming.

PISA- Come leggere e insegnare Dante oggi? A questa domanda è dedicato il convegno internazionale “Interpretare Dante oggi: Metodi, Temi, Prospettive”, che si svolgerà dal 19 al 21 ottobre all’ex Convento delle Benedettine.

Promosso dall’Università di Pisa, l’appuntamento riunirà studiosi dell’opera dantesca per confrontare approcci metodologici, prospettive internazionali e nuovi orientamenti della ricerca e della didattica.

L’iniziativa è organizzata dal Lidup, Laboratorio Ipermediale Dantesco dell’Ateneo, insieme al Sistema Bibliotecario di Ateneo e al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, con il patrocinio dell’Associazione degli Italianisti, della Società Dantesca Italiana e della Deutsche Dante-Gesellschaft.

I lavori inizieranno lunedì 19 ottobre, dalle 14.30 alle 18.30, con i saluti istituzionali e la sessione “Le interpretazioni dantesche: questioni e metodi”. A presiederla sarà Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca Italiana, con interventi di Lino Pertile, Catherine Keen e Franziska Meier.

Martedì 20 ottobre la mattinata sarà dedicata a “Intrecci di lingue, generi e culture”. Nel pomeriggio, la sessione “Campi del sapere” approfondirà il rapporto tra gli studi danteschi e le altre discipline, dalla filologia alla filosofia.

La giornata conclusiva, mercoledì 21 ottobre, ospiterà “Ricerche in corso”, con una sessione presieduta dal direttore del Lidup Alberto Casadei. A chiudere sarà la tavola rotonda “Prospettive della ricerca e della didattica per la dantistica”, coordinata da Rino Caputo.

Il convegno potrà essere seguito anche in diretta streaming.

FOTO TRATTA DAL SITO DEL DIPARTIMENTO DI CIVILTA’ E FORME DEL SAPERE.

Last modified: Ottobre 16, 2026