Written by Ottobre 17, 2026 6:12 am Pisa SC

Pisa – Cremonese, come seguirla in TV e alla radio

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PISA  Pisa – Cremonese, valevole per la settima giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta sabato 17 ottobre, ore 19.30 sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata a Giorgio Basile.

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM)Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul matchfoto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Ottobre 17, 2026
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