Pontedera, al Luna Park sconti per gli studenti e due pomeriggi inclusivi

Written by Redazione• 2:11 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

Attrazioni e Fiera di San Luca fino al 25 ottobre. Il 20 e 21 biglietti scolastici a metà prezzo, il 22 e 23 iniziative con centri diurni e associazioni.

PONTEDERA- Biglietti ridotti per gli studenti, ingressi gratuiti per le famiglie in difficoltà e pomeriggi dedicati all’inclusione. Il Luna Park di piazza del Mercato, aperto fino al 25 ottobre, affianca al divertimento una serie di iniziative realizzate con il Comune e le realtà del territorio.

Martedì 20 e mercoledì 21 ottobre saranno le giornate dedicate alle scuole: agli istituti di Pontedera vengono distribuiti migliaia di biglietti che consentiranno agli studenti di accedere alle attrazioni con una riduzione del 50%. Grazie alla collaborazione con Caritas, saranno inoltre messi a disposizione ticket gratuiti per le famiglie in difficoltà.

Nei pomeriggi di giovedì 22 e venerdì 23 ottobre torneranno le giornate inclusive, rivolte a ragazze e ragazzi dei centri diurni e delle associazioni locali. Gli operatori predisporranno uno spazio per cibo e bevande e, in alcuni contesti, ridurranno il volume della musica per favorire l’accoglienza.

«Premesso che ognuno può andare al Luna Park quando preferisce, questa è un’iniziativa dal grande valore sociale, per la quale ringraziamo gli operatori, che ancora una volta hanno dimostrato sensibilità e disponibilità», sottolineano la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Carla Cocilova e l’assessore alle Attività produttive Alessandro Puccinelli.

Accanto al Luna Park apre anche l’Antica Fiera di San Luca, allestita nell’area del parcheggio Panorama, sul lato opposto della Tosco Romagnola. Entrambi gli appuntamenti proseguiranno fino al 25 ottobre.

«Il Luna Park e la Fiera di San Luca sono luoghi di incontro e di divertimento aperti a tutti», aggiungono gli assessori, richiamando il valore di occasioni di partecipazione capaci di coinvolgere l’intera comunità.

Last modified: Ottobre 16, 2026