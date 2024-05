Una strada per Afo Sartori: la senatrice Pd Ylenia Zambito firma la petizione

Scritto da admin• 2:23 pm• Pisa, Politica

PISA – “Afo Sartori ha dato tanto a Pisa ed è giunto il momento che gli sia riconosciuto il giusto tributo”, afferma la senatrice Pd Ylenia Zambito che ha sottoscritto, rilanciandola, la petizione per dedicare una strada all’esperto di musica jazz scomparso nel 2022. La raccolta firme (disponibile su change.org, promossa da Carlo Raffaelli) vede tra i sottoscrittori noti personaggi come i musicisti Enrico Rava e Paolo Fresu.

“Sartori ha saputo interpretare quel grande fermento politico e culturale che caratterizzò Pisa tra gli anni ’60 e ’70, raccogliendone l’inquietudine che seppe tradurre in lavori editoriali e giornalistici che stimolarono e aprirono le porte alla musica e in particolare al genere del jazz – prosegue Zambito –. Un invito poi raccolto da importanti personaggi dell’intrattenimento musicale cittadino che hanno portato a Pisa grandi jazzisti, cosa quasi impensabile per la nostra città”.

Un uomo, Afo, che pur avendo conoscenze su generi di “nicchia” più avvezzi alla preferenze di intenditori e dei più appassionati, sapeva rivolgersi all’anima più popolare del pubblico. La grande creatività di Sartori non mancò di originalità anche quando si cimentò nell’abbinare i nomi dei più celebri musicisti jazz al vino. L’enogastronomia era l’altra sua grande passione che lo portò ad aprire lo storico ristorante l’Artilafo, ancora oggi uno dei più frequentati locali di ristorazione a Pisa.

Il solido legame di Afo con la sua città, la grande rete di amicizie e conoscenze strette negli anni, è diventato un grande vuoto al momento della sua scomparsa. Ricordare con l’intitolazione di una strada un grande pisano e uomo di cultura è il giusto riconoscimento da attribuirgli.

