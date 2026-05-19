Turismo sostenibile, Terre di Pisa punta alla certificazione internazionale: al via il percorso con operatori e territorio

Written by Redazione• 11:18 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La sostenibilità diventa una leva strategica per il futuro del turismo nelle Terre di Pisa. In un contesto sempre più competitivo, dove i viaggiatori scelgono le destinazioni anche in base alla qualità ambientale, all’autenticità dell’esperienza e all’attenzione verso il territorio, prende il via un percorso che punta a trasformare questi valori in un vantaggio concreto per imprese e comunità locali.

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, in qualità di soggetto gestore della destinazione turistica Terre di Pisa, ha promosso un progetto dedicato all’ottenimento della certificazione GSTC – Global Sustainable Tourism Council, principale standard internazionale di riferimento per il turismo sostenibile.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Pisa, capofila della Comunità d’Ambito, e finanziata dalla Regione Toscana, mira a costruire un modello turistico capace di coniugare competitività, tutela ambientale e valorizzazione delle comunità locali.

Per raggiungere l’obiettivo sarà fondamentale il coinvolgimento diretto del territorio. Il percorso è infatti aperto sia agli stakeholder istituzionali sia agli operatori della filiera dell’accoglienza, della cultura, della mobilità e dei servizi.

Il primo appuntamento dedicato all’Area pisana e al Monte Pisano è in programma giovedì 21 maggio alle ore 16 nella Sala del Consiglio del Comune di Vicopisano, che collaborerà all’organizzazione dell’incontro.

L’iniziativa avrà una formula partecipativa articolata in tre momenti: una sessione plenaria per illustrare obiettivi e opportunità del progetto, tavoli di lavoro per il confronto diretto tra i partecipanti e una restituzione finale delle proposte emerse.

L’obiettivo è raccogliere esperienze, progetti e buone pratiche già presenti sul territorio, valorizzando il contributo di chi opera quotidianamente nel settore.

«Attraverso questo progetto la Camera di Commercio mette le proprie competenze a disposizione dell’Ambito Terre di Pisa per trasformare la sostenibilità da concetto astratto a vantaggio competitivo per le nostre imprese – dichiara il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini –. Puntiamo a una certificazione internazionale che attesti la qualità della nostra accoglienza e la capacità del territorio di preservare le proprie risorse e il benessere delle comunità locali».

Soddisfazione anche da parte del Comune di Vicopisano. «La sostenibilità è una delle vere frontiere del turismo contemporaneo e deve essere al centro delle scelte di enti, comunità e cittadini», sottolinea la vicesindaca con delega al Turismo e Ambiente Fabiola Franchi.

Dopo la tappa di Vicopisano, il percorso proseguirà il 10 e 11 giugno con nuovi incontri a San Miniato e Casciana Terme, coinvolgendo progressivamente tutti i territori e gli attori del sistema turistico locale.

FOTO TRATTA DALLA PAGINA FACEBOOK DE LE TERRE DI PISA.

Last modified: Maggio 19, 2026