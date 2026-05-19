Giudice Sportivo: un turno a capitan Caracciolo. Undici i giocatori squalificati

Written by Redazione• 7:32 pm• Pisa SC

PISA – Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Dottor Gerardo Mastrandrea, ha reso note le proprie decisioni in merito alla 37esima giornata di campionato.

Squalifica di 1 giornata. Antonio Caracciolo “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)“.

Nell’elenco dei diffidati nerazzurri figurano i calciatori Simone Canestrelli, Idrissa Tourè e Isak Vural.

Saranno in tutto undici i giocatori fermati che non prenderanno parte all’ultima giornata di campionato. Rovella (Lazio), Wesley (Roma) e Ranieri (Fiorentina), Taylor, Tavares (Lazio), Vitinha (Genoa), Bremer (Juventus), Gagliardini (Verona), Maripan (Torino) e Kamara (Udinese)

Last modified: Maggio 19, 2026