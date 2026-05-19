Premio “Le Baleari – Il Guerriero Pisano”, Pisa celebra le eccellenze del territorio: venerdì la 25ª edizione

Written by Redazione• 1:17 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Giunge al traguardo delle 25 edizioni il premio “Le Baleari – Il Guerriero Pisano”, riconoscimento dedicato a cittadini, associazioni, enti e realtà del territorio che, con il proprio impegno professionale, culturale e sociale, contribuiscono a dare prestigio e valore alla città di Pisa.

L’edizione 2026 è stata presentata martedì 19 maggio a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini e del presidente dell’associazione culturale Il Guerriero Pisano, Alessandro Cesarotti, promotrice dell’iniziativa insieme al Comune di Pisa.

L’appuntamento con la cerimonia di premiazione, a ingresso libero, è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 17, nella Sala delle Baleari del Palazzo Comunale.

«Il Guerriero Pisano è un riconoscimento che questa amministrazione sostiene con convinzione perché valorizza esempi concreti di impegno, appartenenza e dedizione verso la città e il territorio – ha dichiarato Bedini –. Il coraggio non appartiene soltanto a chi combatte, ma anche a chi ogni giorno si assume responsabilità, porta avanti valori e lavora per il bene della comunità».

Il premio sarà articolato in tre sezioni, ciascuna affidata a una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’informazione, della cultura e dell’associazionismo cittadino.

Nella sezione dedicata alle attività di interesse generale saranno premiati Marco Macchia, professore ordinario di Chimica farmaceutica dell’Università di Pisa, Manuel Rossi, responsabile del Patrimonio artistico e Archivio dell’Opera della Primaziale Pisana, e Roberto Tonini, comandante generale del Gioco del Ponte.

Per la sezione Cultura i riconoscimenti andranno a Daniela Conviti, vicepresidente dell’associazione Controluce, Fabrizio Franceschini, docente ordinario di Linguistica italiana e Storia della lingua italiana dell’Università di Pisa, e all’artista e gallerista Delio Gennai.

Spazio anche alla valorizzazione delle tradizioni storiche e del territorio, con premi alle associazioni Amur, Lungofiume e Nicosia Nostra, realtà impegnate nella tutela dell’identità locale.

Nel corso della cerimonia sarà inoltre consegnato un premio speciale congiunto delle tre giurie al Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, mentre per celebrare il traguardo della 25ª edizione verrà assegnato anche un riconoscimento alle giornaliste che negli anni hanno raccontato la manifestazione: Chiara Cini, Assunta De Salvo, Roberta Galli e Paola Zerboni.

Il premio trae ispirazione da una delle pagine più significative della storia della Pisa marinara: la conquista delle Baleari tra il 1113 e il 1116, simbolo del coraggio e dello spirito civico del “Guerriero Pisano”, figura che dà forma e significato a un riconoscimento ormai divenuto parte della tradizione cittadina.

Last modified: Maggio 19, 2026