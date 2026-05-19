Via Garibaldi, Palmieri torna all’attacco: “Strada certificata come conclusa ma manca ancora la segnaletica”

Written by Redazione• 2:58 pm• Vicopisano, Politica

VICOPISANO- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Mario Palmieri, Consigliere Comunale di Vicopisano, GRUPPO CONSILIARE VICOPISANO DEL CAMBIAMENTO.

Nuovo intervento del consigliere comunale Mario Palmieri, esponente di Vicopisano del Cambiamento e referente del comitato costituente di Futuro Nazione Vicopisano, sulla situazione di via Garibaldi, dove la segnaletica orizzontale risulta ancora assente nonostante la conclusione formale dei lavori di rifacimento della pavimentazione.

«Quello che emerge dagli atti e ciò che si vede sul posto meritano un chiarimento serio» dichiara Palmieri. «Da una parte il Comune ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, attestando che i lavori sono stati eseguiti correttamente; dall’altra manca ancora un elemento fondamentale come la segnaletica orizzontale».

Secondo il consigliere, la situazione assume un significato particolare perché riguarda un tratto già segnalato in una precedente interrogazione presentata il 26 febbraio 2026, nella quale veniva evidenziata la necessità di coordinare i lavori di rifacimento con il ripristino della segnaletica.

Palmieri richiama inoltre la determinazione n. 249 dell’11 maggio 2026, con cui sono stati approvati il SAL finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, chiedendo chiarimenti sulle verifiche effettuate e sulle ragioni della chiusura amministrativa dell’intervento.

«La segnaletica non è un dettaglio o un accessorio – sottolinea – ma una componente essenziale della sicurezza stradale per automobilisti, ciclisti e pedoni».

Per questo il consigliere ha presentato una nuova interrogazione con l’obiettivo di ottenere risposte sui tempi e sul completamento dell’opera.

«I cittadini – conclude Palmieri – hanno diritto a opere realmente concluse e sicure, non soltanto certificate sulla carta».

Last modified: Maggio 19, 2026