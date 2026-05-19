Lazio – Pisa, tutte le info sui biglietti

PISA – La Società SS Lazio informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Lazio-Pisa, in programma allo Stadio Olimpico sabato 23 maggio 2026 (ore 20.45), sarà attiva a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 20 maggio 2026.
Come da determina n. 22/2026 del 12 maggio dell’Osservatorio, la vendita del biglietto per i residenti della Provincia di Pisa verrà attivata solo ed esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di Tessera del Tifoso del Pisa Sporting Club. La prevendita terminerà alle ore 19.00 di venerdì 22 maggio 2026.
I biglietti saranno acquistabili online sul circuito VivaTicket e nei punti vendita terresti del circuito VivaTicket al prezzo di 25 euro.Last modified: Maggio 19, 2026