Canottaggio. La società Canottieri Arno vince i Campionati italiani a Piediluco

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PISA – Sono state disputate nel pomeriggio di domenica 17 maggio nelle acque del lago di Piediluco le finali dei Tricolori Under 19.

La Canottieri Arno vince i Campionati Italiani di Canottaggio e va a segno nel quattro senza maschile grazie a Brando Della Valle, Giorgio Macchioni, Gabriele De Filippis e Sebastiano Rossi. Seconda SC Esperia (Bergamin, Borgato, Leonardi, Viglino) e terza SC Moltrasio con Gramatica, Bertolini, Brogiato e Kovacs.

Lo score finale a squadre recita quattro vittorie per SC Lario, due per SC Corgeno, un successo per SC Canottieri Arno, CN Stabia, Canoa San Giorgio, RSC Cerea, SC Baldesio, Amici del Fiume e CC Saturnia.

Last modified: Maggio 19, 2026