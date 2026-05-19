Consorzio 1 Toscana Nord, aperta una selezione per operaio impiantista e manutentore

Written by Redazione• 2:53 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il Consorzio 1 Toscana Nord ha aperto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di un operaio impiantista e/o manutentore con contratto a tempo pieno e determinato della durata di un anno.

La figura sarà inquadrata nell’Area D – parametro 116 del vigente Contratto collettivo nazionale dei Consorzi di bonifica e si occuperà di attività legate alla gestione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti e delle opere consortili.

La selezione è riservata alle persone appartenenti alle categorie tutelate dall’articolo 18 della legge 68/1999. La sede di lavoro prevista è Viareggio, con possibilità di impiego anche presso le altre sedi operative del Consorzio.

Le candidature, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro le ore 12 del 3 giugno 2026 tramite consegna a mano, raccomandata A/R oppure PEC all’indirizzo: protocollo@pec.cbtoscananord.it.

Il bando completo e il modello per la domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio. Per informazioni è possibile scrivere a: personale@cbtoscananord.it.

Last modified: Maggio 19, 2026