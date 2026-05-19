“Scuole sicure”, a Pisa al via il progetto contro dipendenze e disagio giovanile: incontri con Patrizio Oliva e Paolo Crepet

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PISA- Prevenzione, informazione e sostegno per contrastare dipendenze e disagio giovanile. È stato presentato martedì 19 maggio, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, il progetto “Scuole sicure”, promosso dal Comune di Pisa e finanziato dal Ministero dell’Interno tramite la Prefettura.

L’iniziativa rientra nel programma nazionale dedicato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici e prevede una campagna di sensibilizzazione rivolta a studenti, famiglie e personale scolastico.

Tra gli appuntamenti principali figurano due incontri alla Stazione Leopolda: il 20 maggio con Patrizio Oliva, ex campione di pugilato, che parlerà ai ragazzi di sport, bullismo, violenza e prevenzione delle dipendenze, e il 5 giugno con Paolo Crepet, protagonista di un incontro dedicato al disagio giovanile e alle fragilità delle nuove generazioni.

Accanto agli eventi pubblici, il Comune ha lanciato la campagna “Resta lucido. Goditi la meraviglia”, che prevede la distribuzione di materiale informativo nelle scuole con numeri e strumenti utili per chiedere aiuto e affrontare situazioni di disagio.

«Abbiamo scelto di investire sulla prevenzione – ha dichiarato l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi – coinvolgendo studenti, docenti e famiglie in un percorso che punta a fornire strumenti concreti per affrontare fenomeni sempre più diffusi».

Per l’assessora alle politiche giovanili Frida Scarpa, il progetto rappresenta un ulteriore tassello di un lavoro più ampio sul benessere dei giovani: «Famiglie, scuola e realtà educative devono lavorare insieme per dare risposte concrete».

Gli incontri saranno affiancati da servizi di supporto come il Telefono Verde Droga e il Telefono Amico della Fondazione Charlie, inseriti nella campagna informativa per offrire punti di riferimento immediati ai ragazzi e alle famiglie.

Last modified: Maggio 19, 2026