Ordigno bellico a Fonteblanda: stop ai treni sulla Genova-Pisa-Roma il 24 maggio

Written by Redazione• 1:53 pm• Pisa, Attualità

PISA – Disagi in vista per chi viaggia in treno sulla linea Genova-Pisa-Roma. Dalle 9 alle 14 di domenica 24 maggio, su disposizione della Prefettura di Grosseto, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Grosseto e Orbetello per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Fonteblanda.

L’orario di conclusione dell’intervento resta comunque legato ai tempi effettivi delle operazioni degli artificieri.

La sospensione avrà ripercussioni sui collegamenti di Alta Velocità, Intercity e Regionali. I treni a lunga percorrenza saranno deviati via Firenze-Pisa oppure subiranno ritardi compresi tra 50 e 90 minuti, mentre alcuni Intercity potranno accumulare ritardi fino a 120 minuti.

Tra le modifiche previste, il Frecciabianca 8605 sarà deviato via Firenze-Pisa con fermate a Livorno, Campiglia, Grosseto e Civitavecchia, mentre il Frecciabianca 8616 registrerà un prolungamento dei tempi di viaggio.

Sul fronte del trasporto regionale, alcuni treni della linea Pisa-Roma avranno origine o termine corsa a Grosseto, mentre il regionale 19424 Orbetello-Grosseto sarà cancellato.

Trenitalia invita i viaggiatori a verificare gli aggiornamenti prima della partenza attraverso sito, app, call center o canali di assistenza nelle stazioni, per programmare eventuali spostamenti alternativi.

Last modified: Maggio 19, 2026