Casciana Terme Lari lancia il nuovo portale turistico: online “La Toscana ancora da scoprire”

Written by Redazione• 11:03 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- È online il nuovo portale turistico del Comune di Casciana Terme Lari: Visit Casciana Terme Lari, una piattaforma completamente rinnovata pensata per raccontare e valorizzare il territorio attraverso una nuova strategia digitale e di marketing territoriale.

Il progetto nasce nell’ambito del piano di promozione finanziato dalla Regione Toscana dedicato al termalismo per il triennio 2025-2027 e punta a rafforzare l’identità turistica del territorio con strumenti più moderni, integrati e coordinati con le principali reti di promozione regionale.

Il nuovo portale è stato sviluppato in stretta sinergia con i progetti Terre di Pisa e Visit Tuscany, condividendone impostazione grafica, modalità di navigazione e approccio narrativo.

Non un semplice sito informativo, ma un vero progetto editoriale che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta delle molte anime del territorio: dalle Terme di Casciana al Castello dei Vicari di Lari, passando per itinerari naturalistici, esperienze outdoor, eccellenze enogastronomiche, eventi, tradizioni e associazioni locali.

Tra le principali novità c’è la scelta di raccontare l’intero territorio comunale, valorizzando non solo Casciana Terme e Lari ma anche frazioni e piccoli borghi, grazie a una mappa interattiva che permette di esplorare luoghi, percorsi e punti d’interesse.

Rinnovato anche il calendario degli eventi, pensato in forma dinamica e aggiornabile, insieme a un nuovo sistema di newsletter che consentirà a cittadini e turisti di ricevere aggiornamenti su iniziative, appuntamenti ed esperienze.

«Questo portale rappresenta uno strumento centrale della nuova strategia di promozione del territorio – spiega l’assessore al turismo Fabrizio Marconi –. È il risultato di un percorso che punta a mettere in rete Pro Loco, associazioni, strutture ricettive, pubblici esercizi, produttori e tutte le realtà che contribuiscono all’accoglienza turistica».

L’obiettivo, spiega l’assessore, è duplice: incentivare il turismo di prossimità e intercettare parte dei grandi flussi che attraversano ogni anno la Toscana, puntando su autenticità, paesaggio, tradizioni e qualità dell’esperienza.

Ad accompagnare il progetto un claim che sintetizza la visione del territorio: “La Toscana ancora da scoprire”.

Il nuovo sito sarà il punto di partenza di una più ampia strategia di promozione che nei prossimi mesi sarà affiancata da campagne di comunicazione, iniziative diffuse e nuove attività online e sul territorio.

Last modified: Maggio 19, 2026