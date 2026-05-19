Femminile. Continua il momento “magico” delle nostre bimbe

Written by Redazione• 5:27 pm• Pisa SC

PISA – Continua il momento “magico” delle Juniores del Pisa Sporting Club che approdano alle semifinali della Coppa Toscana superando nettamente la Carrarese per 5-0. Le giovani nerazzurre affronteranno adesso il Prato con l’obiettivo di conquistare la finale.

Il weekend positivo del settore femminile dell’Academy nerazzurra è stato completato da bel successo interno della squadra Under 17 che ha avuto la meglio con un rotondo 3-0 della Rinascita Doccia al “Gaetano Scirea” di Arena Metato.

JUNIORES. Carrarese-Pisa 0-5

UNDER 17. Pisa-Rinascita Doccia 3-0

Foto tratta dal sito del Pisa Sporting Club

Last modified: Maggio 19, 2026