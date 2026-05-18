Trofeo Tramontana, i Satiri conquistano la nona edizione: sport e tradizione protagonisti a Barbaricina

Written by Redazione• 2:46 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA- Grande partecipazione al Campo Sportivo “Luzzi” Pisa Ovest di Barbaricina per la nona edizione del Trofeo Tramontana di calcio a cinque, appuntamento ormai fisso del calendario della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte, promosso dai gruppi armati della parte boreale e organizzato dall’associazione Il Gallo di Borea.

L’iniziativa, nata per avvicinare i più giovani al mondo del Gioco del Ponte e alle tradizioni storiche cittadine, ha visto sfidarsi le rappresentative delle sei magistrature di Tramontana, una squadra del Comando e una dei Gruppi Armati del Corteo.

Dopo la fase a gironi, la finale ha messo di fronte Calci e Satiri, con questi ultimi che si sono imposti per 7-4 al termine di una gara combattuta e spettacolare, seguita da un pubblico numeroso e partecipe.

Durante le premiazioni, guidate dal generale Matteo Baldassari, sono stati assegnati anche i riconoscimenti individuali: Nico Pulga (Satiri) miglior cannoniere, Thomas Guga (Satiri) miglior portiere e Dario Campagni (Mattaccini) miglior giocatore del torneo. Consegnata inoltre una targa speciale a Lorenzo Maggiorelli, storico organizzatore dell’evento.

A consegnare il trofeo alla squadra vincitrice è stato l’ex campione nerazzurro Lamberto Piovanelli, accolto con entusiasmo da atleti e tifosi. Presenti anche il Comandante Generale del Gioco del Ponte Roberto Tonini, l’Anziano Consigliere Maurizio Nerini e il consigliere regionale Federico Eligi.

La giornata si è conclusa con una cena conviviale che ha riunito oltre 150 sostenitori di Tramontana, grazie all’impegno dei volontari che hanno curato l’organizzazione dell’evento.

Last modified: Maggio 18, 2026