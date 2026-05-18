Volterra premia talento e impegno: a Dalia Buselli la borsa di studio Panathlon “Danilo Tomasi”

Written by Redazione• 2:43 pm• Volterra

VOLTERRA- Nella suggestiva Sala del Gran Consiglio di Palazzo dei Priori a Volterra si è svolta venerdì 15 maggio 2026 la cerimonia di consegna della borsa di studio del Panathlon Club Volterra intitolata a Danilo Tomasi, riconoscimento destinato a studenti capaci di distinguersi sia nello studio che nello sport.

Ad aggiudicarsi il premio, del valore di 500 euro, è stata Dalia Buselli, studentessa della classe prima dell’ITIS A. Santucci di Pomarance, premiata per la capacità di conciliare il percorso scolastico con un’intensa attività sportiva ad alto livello.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessora del Comune di Volterra Angela Piccicuto e il professor Leonardo Ricotti, docente della Scuola Superiore Sant’Anna e responsabile del laboratorio “Regenerative Technologies” dell’Istituto di BioRobotica.

Dalia pratica tiro a volo, specialità skeet, a livello professionale nella categoria junior del settore giovanile. È tesserata con il gruppo sportivo Fiamme Oro ed è sostenuta da Beretta, che le fornisce il materiale tecnico per l’attività agonistica.

Il premio rappresenta un riconoscimento importante per una giovane atleta che unisce determinazione, disciplina e rendimento scolastico, diventando un esempio positivo per tanti ragazzi del territorio.

Last modified: Maggio 18, 2026